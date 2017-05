Party de fête plutôt inégal

Ce spectacle avait toute les allures d’une Saint-Jean au Centre Bell avec des numéros très variés qui allaient dans tous les sens. Le principal problème? Le spectacle manquait de rythme, alors que des numéros plus lents, de même que les segments d’humour, brisaient la dynamique des moments rythmés. Dans un fourre-tout aussi confus, la foule ne savait plus où donner de la tête.

Le meilleur pour la fin

Alors que la soirée a pris du temps à lever en première partie, le spectacle a pris une autre tournure après l’entracte. Après une imitation hilarante de Laurent Paquin en Denis Coderre, le public a eu droit, coup sur coup, à Diane Dufresne (extravagante Parc Belmont) et Rufus Wainwright (poignante Going to a Town). Et on a vraiment aimé la finale de Je reviendrai à Montréal dans plusieurs langues. Chapeau!