Daniel Nestor et Gabriela Dabrowski mordent la poussière

Les Canadiens Daniel Nestor et Gabriela Dabrowski se sont inclinés dans leur match de double respectif au tournoi de Rome, mercredi.

Chez les hommes, Nestor et le Français Édouard Roger-Vasselin ont subi une défaite de 6-7 (6), 6-4 et 10-6 aux dépens du Portugais Joao Sousa et de l’Espagnol Fernando Verdasco dans une confrontation de premier tour ayant duré 1 h 49 min.

Les perdants ont dominé 5-2 au chapitre des as, mais ont commis six doubles fautes, soit deux fois plus que leurs opposants. Le vétéran ontarien et son partenaire de l’Hexagone ont concédé leur service trois fois en 10 occasions, tout en réalisant deux bris.

Photo d'archives, AFP

Pour ce qui est de Dabrowski, jumelée à la Chinoise Yifan Xu, elle a plié bagage à la suite d’un échec de 7-6 (6) et 6-4 contre la Tchèque Katerina Siniakova et l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko.

Les septièmes têtes de série de la compétition ont capitulé au terme d’une bataille de 92 minutes. Elles ont totalisé cinq doubles fautes et vu leurs rivales capitaliser sur trois des 12 balles de bris qu’elles ont obtenues.