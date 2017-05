Jacques exagère-t-il?

Je suis devenu «le Francine Grimaldi des 5 à 7 du sport». La semaine dernière, c’était en l’honneur de Marlon B. Wright, le vétéran arbitre de boxe qui se bat pour sa vie et lundi soir, c’était organisé par Postes Canada.

J’ai eu un plaisir fou au Loïc pour Marlon, je me suis joyeusement fait suer au 5 à 7 de La Poste. Des discours, des mauvais et des pires discours. Écrits par des fonctionnaires ou des firmes fonctionnarisées, des mots creux qui te rappellent que ça fait une heure que t’attends de voir les sautadits timbres. Et que je te gratte le dos et que je te gratte les fesses, le tout a duré une heure et demie avant qu’il se passe quelque chose.

Tout ça suintait la mauvaise traduction. C’est Ottawa qui avait préparé la patente. Heureusement, Pierre Houde, un passionné de la Formule 1 et du français, a pris sur lui d’insuffler un peu de vie à ce vide sidéral. Quand il a parlé d’Ayrton Senna, en rappelant son christianisme ardent, j’ai su que ce n’était pas les fonctionnaires qui avaient écrit son texte.

SERGE OU FRANÇOIS ?

Karine Boivin-Roy, la conseillère municipale de l’arrondissement Ville-Marie, représentait le maire Denis Coderre. Vous avez compris qu’il n’était pas question de voir le maire dans un 5 à 7 où on retrouvait le promoteur François Dumontier. C’est tellement fort que Mme Boivin-Roy a souligné la présence de SERGE Dumontier, le promoteur du Grand Prix. Mme Boivin qui vient de Chicoutimi et qui est la petite fille de Gérard Boivin, vendeur de Cadillac, ne pouvait être une tarte. Elle a donc vivement corrigé : «C’est écrit Serge, mais je sais que c’est François Dumontier». Sans doute que le fonctionnaire ou le relationniste de la firme qui prépare les discours du maire a voulu faire plaisir à M. Coderre. Prononcer le nom François fait remonter une boule dans la gorge.

Le reste était à l’avenant.

Puis, on a dévoilé les timbres. C’est «vintage». Personnellement, j’ai trouvé ça bien ordinaire. Mais comme ça honore le Grand Prix du Canada et que François Dumontier est à l’origine de cette initiative, on va dire qu’on connaît pas le monde des timbres et qu’ils sont bien beaux.

Cependant, j’ai eu l’immense plaisir de voir les timbres qui ont été présentés à Postes Canada et qui ont été refusés.

D’une beauté magique, avec des couleurs vivantes et du mouvement dans le dessin. Louis Butcher, qui était avec moi, a tout de suite demandé si on pouvait lui envoyer le lien. J’ai voulu connaître le nom de la compagnie et de la personne qui ont soumis ces timbres aux fonctionnaires, pas moyen.

Le gars, dans la fin de la trentaine, yeux vifs, mince, cheveux foncés, avait tellement peur de déplaire à Postes Canada qu’il a refusé de donner son nom. Pas même ses initiales : «Je vous en supplie, je veux pouvoir travailler à l’avenir avec eux», a-t-il répété. Un peu honteux et torturé. Ç’aurait été si bon que les gens sachent que cette entreprise qu’on ne connaîtra pas est remplie de talents.

Ils ne doivent pas être proches du Parti libéral. Faut que ce soit ça.

MAIS OÙ ÉTAIT TORTO ?

Une fois les timbres dévoilés par Joann Villeneuve et Sir Jackie Stewart (c’est toujours un honneur !) pour les premières décennies du Grand Prix, on a pu jaser. C’est le but d’un 5 à 7 pour Francine Grimaldi. Les petites news. Photo Pierre-Paul Poulin

Je peux vous dire que les connaisseurs de la Formule 1, qui sont comme le gars des beaux timbres et qui ne veulent pas être cités, trouvent que Jacques Villeneuve exagère dans ses critiques sur le pilotage de Lance Stroll. «On dirait que Jacques est jaloux de voir enfin un Québécois faire sa place en Formule 1. Comme s’il avait voulu rester le dernier de l’histoire», soulignait un connaisseur. Photo AFP

«Ou peut-être est-il envieux de la jeunesse de Stroll, qui entre dans ce grand monde à 18 ans. Mais Jacques est trop critique. Il a toujours dit ce qu’il pensait et on l’aime pour ça, mais là, il ne tient pas compte de certains facteurs», disait un autre connaisseur.

On explique que Jacques avait 25 ans quand il a commencé en Formule 1, qu’il avait déjà gagné le championnat de la Formule Indy et les 500 Miles d’Indianapolis.

De plus, il pilotait avec Damon Hill, la meilleure voiture du plateau avec le moteur Renault le plus performant de tous.

Jacques Villeneuve était un surdoué qui avait déjà la maturité d’un homme. Son père est mort quand il avait 11 ans et à 20 ans, il vivait seul au Japon en courant en Formule 3000. Photo Agence QMI, Craig Robertson

Lance Stroll a 18 ans. C’est un univers de différence entre les deux hommes et les deux situations.

Mais je vais retrouver Jacques à Monaco. On devrait se piquer une bonne jase.

ET ALORS, OÙ EST TORTO ?

D’habitude, les activités reliées au Grand Prix du Canada marquent le retour au pays de Christian Tortora. Torto a donné une partie de sa vie pour la Formule 1, pour le Grand Prix du Canada et pour le succès et les bénéfices de RDS. Sa maison en Provence s’appelle le Petit Québec.

Il a porté sur ses épaules les années difficiles qui furent celles d’avant Jacques Villeneuve. Il a été un pédagogue, un journaliste et un prêcheur pour le Grand Prix du Canada.

RDS l’a remercié de ses services cet hiver.