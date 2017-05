Jeter aurait pu être un Expos

Un phénomène qui m’est bien familier puisque durant ma carrière avec les Expos, j’ai eu l’occasion de travailler au recrutement et au développement des joueurs.

La responsabilité du recrutement tombe souvent sur les épaules du recruteur en chef, et avec raison. Par contre, plus souvent qu’autrement, le directeur du recrutement est aussi responsable que ses recruteurs sur le terrain. J’ai vécu chez les Expos des moments qui auraient pu changer complètement l’histoire de la franchise.

Chaque recruteur doit faire parvenir une liste des joueurs qui l’intéressent avec une fiche détaillée de leurs forces et faiblesses. Le recruteur doit ensuite rédiger un rapport sur le progrès du joueur et s’il doit être placé sur la liste préliminaire du repêchage.

Plus la date du repêchage approche, plus il est important pour le recruteur sur le terrain de déterminer si, au sein de son groupe de joueurs, il y a la possibilité que l’un d’entre eux soit choisi au premier ou au deuxième tour. Ensuite, s’amorcent les débats sur la qualité des joueurs.

Comme vous avez pu remarquer, le directeur du recrutement ne peut voir tous les joueurs, juste ceux qui lui sont recommandés. Une fois l’analyse terminée, c’est autour du directeur du recrutement de diriger la sélection des joueurs. La période de temps la plus déterminante arrive deux semaines avant le repêchage. Le compte à rebours s’amorce et tout est maintenant entre les mains du recruteur en chef, car c’est lui qui décide l’ordre de sélection des joueurs. Les première et deuxième rondes sont sa responsabilité.