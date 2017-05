Les Blue Jays s’inclinent à nouveau devant les Braves

Les Blue Jays ont subi une troisième défaite consécutive contre les Braves, mercredi soir, à Atlanta. Cette fois-ci, la formation canadienne s’est inclinée par la marque de 8-4.

Les Braves sont sortis en force dès la première manche en marquant six points. À lui seul, Kurt Suzuki en a généré trois grâce à un circuit. Nick Markakis a quant à lui claqué un simple de deux points.

Le lanceur des Jays Joe Biagini (1-2) a connu un début de match difficile. Il a notamment alloué un but sur balles à Matt Kemp alors que les sentiers étaient remplis.

Biagini a finalement encaissé la défaite. Il a passé quatre manches au monticule, où il a alloué trois coups sûrs, cinq points mérités et deux buts sur balles. Il a également réalisé trois retraits au bâton.

La réplique de Smoak

Les Jays se sont inscrits au pointage en quatrième manche grâce à un circuit de deux points de Justin Smoak. Il s’agissait de son neuvième de la saison. Jose Bautista l’a précédé au marbre.

En cinquième manche, les Jays se sont rapprochés davantage. Posté au troisième but, Luke Maile a profité d’un mauvais lancer de Mike Foltynewicz pour rallier le marbre.

Mais les Braves sont revenus à la charge en sixième manche. Emilio Bonifacio, avec un ballon-sacrifice, et Ender Inciarte, avec un simple, ont chacun produit un point pour porter l’avance de leur équipe à 8-3.

Dans une cause perdante, Bautista a cogné un circuit en solo, son sixième de la saison, en huitième manche.

Foltynewicz (2-4) a signé la victoire après avoir alloué trois points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Les Jays tenteront de soutirer une première victoire aux Braves jeudi, à Atlanta, où sera disputé le dernier match d’une série de quatre.