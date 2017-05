Les prolongations pourraient être plus courtes dans la NFL

Les dirigeants de la NFL pourraient modifier la durée des prolongations durant les matchs préparatoires et ceux de la saison régulière, faisant passer celles-ci de 15 à 10 minutes.

En mars dernier, les propriétaires souhaitaient aller de l’avant avec cette idée, mais elle ne s’est jamais concrétisée. Or, selon le réseau NFL Media, la proposition devrait être revue et approuvée au mois de mai.

À ce sujet, le principal motif invoqué par les directeurs généraux de la NFL est de protéger les joueurs qui jouent les jeudis soirs. Si les parties vont au-delà du temps réglementaire un dimanche soir, et que les membres de l’équipe retournent sur le terrain le jeudi, leur temps de récupération est limité.

Pour que les changements proposés soient mis en vigueur, il faudra l’accord de 24 des 32 propriétaires.

Selon des statistiques relevées par NFL Research et publiées sur Twitter, 83 joutes de saison régulière sont allées en prolongation dans les cinq dernières années. Parmi celles-ci, 22 ont duré plus de 10 minutes. Basées sur ces données, les chances qu’une rencontre se finisse par un verdict nul sont donc plus élevées. Deux matchs se sont soldés par un pointage nul durant la saison 2016.

En 2012, des modifications avaient été apportées aux règlements des prolongations dans la NFL. Avant cette date, la première équipe qui marquait des points en période supplémentaire obtenait la victoire. Depuis, chaque club a la garantie d’avoir la possession du ballon au moins une fois, à moins que la première formation qui attaque ne marque un touché à sa première possession. C’est d’ailleurs de cette manière que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont gagné le plus récent Super Bowl.