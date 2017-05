Une sévère correction

Depuis le début de la finale de l’Est, les Sénateurs avaient la réputation d’une équipe ennuyante . On blâmait Guy Boucher pour son jeu trop défensif avec un système 1-3-1, une réincarnation de la trappe. Le temps d’un soir, les critiques ne faisaient plus rage.

Sans Fleury, les Penguins n’auraient jamais atteint la finale de l’Est. Le gardien originaire de Sorel a signé des jeux blancs lors du septième match contre les Capitals et lors de la deuxième rencontre face aux Sénateurs. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Et Murray est l’homme de confiance de Sullivan.

Hoffman, Turris, Brassard et Méthot ont mené l’attaque des gagnants avec chacun un but et une passe. En plus de ses deux points, Méthot a également terminé sa soirée de travail avec un dossier de +4, tout comme son partenaire à la ligne bleue, le capitaine Karlsson.