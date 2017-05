Louis-Jean Cormier et Patrick Watson en concert à l'île d'Orléans

La quiétude du village de Saint-Pierre, à l'île d'Orléans, sera troublée par la musique de Louis-Jean Cormier, de Patrick Watson et de quelques autres dignes représentants de l'indie québécois, le 17 juin prochain.

Ça s'appellera le ROYAL de l'île d'Orléans. Le prétexte? Souligner le 25e anniversaire de la maison Cassis Monna et Filles et le 15e du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, qui sort de ses terres pour coproduire cet événement.

Outre Cormier et Watson, on verra défiler sur les deux scènes aménagées pour l'occasion Les Hay Babies, Aliocha, Julien Sagot et Jesse Mac Cormack.

Pour assister aux concerts, ça coûtera 60 $. Et pour 120 $, on vous propose un forfait comprenant un repas «bistronomique».