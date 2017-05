Marie Grégoire aura sa propre émission de radio à Québec cet été

Un nouveau défi attend Marie Grégoire: elle animera sa propre émission sur ICI Radio-Canada Première.

Dès le 7 juillet, la nouvelle animatrice et ex-députée adéquiste pilotera l’émission du retour à Québec de 15 h à 18 h, en remplacement de Catherine Lachaussée.

Déjà bien connue pour ses collaborations à l'émission Les ex sur ICI RDI et pour ses interventions hebdomadaires à Première heure avec Claude Bernatchez, Marie Grégoire se dit très fébrile à l'idée de relever ce nouveau défi.

«C’est quelque chose de tout nouveau pour moi et je suis très excitée, a-t-elle fait savoir par voie de communiqué. J’ai envie, avec les gens de Québec, d’avoir du plaisir. Nous allons parler aux acteurs de l’actualité, leur poser les vraies questions. On sera toujours aussi rigoureux, mais je veux le faire dans un esprit plus léger. On va sourire et s’amuser.»

Par ailleurs, le morning man Claude Bernatchez naviguera pendant une dizaine de jours sur le navire Europa, l’un des 40 grands voiliers du Rendez-vous 2017. L’apprenti matelot documentera son voyage de Boston vers Québec dans un journal de bord disponible sur le site web radio-canada.ca/quebec, ainsi que lors de chroniques quotidiennes à la radio.

C’est Guillaume Dumas qui prendra la barre de Première heure dès le 19 juin, et ce, pour la période estivale.