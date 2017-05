Milos Raonic avance au troisième tour

Le Canadien Milos Raonic a vaincu l’Allemand Tommy Haas en deux manches de 6-4 et 6-3 dans un duel de deuxième tour au tournoi de Rome, mercredi.

Le cinquième favori de la compétition et sixième joueur mondial a mis 1 h 14 min pour l’emporter, dominant 10-1 au chapitre des as et 63-48 pour le nombre de points gagnés.

L’Ontarien a par ailleurs conservé un pourcentage d’efficacité de 71 % sur ses premiers services.

Pour sa part, Haas, 386e raquette de l’ATP, a commis trois doubles fautes.

Auteur de deux bris en huit occasions sur la terre battue italienne, Raonic croisera le fer avec le Tchèque Tomas Berdych, 12e tête de série, à l’étape suivante.