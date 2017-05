Percidés adorés

Juste avant d’écrire ces lignes, je regardais par la fenêtre et devinez quoi? Il pleuvait encore! Nous avons eu droit à un hiver qui s’est drôlement éternisé. Puis, nous avons eu des précipitations record de pluie en avril, et le mois de mai ne s’annonce guère mieux. L’ensemble des rivières et de nombreux lacs sont sortis de leur lit et, à bien des endroits, les eaux sont toujours très hautes et brouillées.

Les ébats sexuels des dorés, d’un âge minimal de 3 à 6 ans, débutent habituellement au début d’avril dans les régions du sud de la Belle Province. Pour ce qui est des secteurs nordiques, l’activité ne commence pas avant qu’ils aient atteint 7 ou 8 ans. Les femelles déposent leurs œufs et les mâles les arrosent de laitance. La cérémonie nuptiale se déroule dans un endroit bien oxygéné au pied d’une chute, d’un barrage, à la gueule d’une rivière, etc. Si les ébats ont plutôt lieu dans un lac, les reproducteurs opteront pour des hauts-fonds ou des berges exposées aux vents dominants.

Une des techniques les plus populaires en début de saison consiste à pêcher à la traîne avec des poissons-nageurs qui s’enfoncent peu profondément dans la colonne d’eau. Des modèles tels que les Yearling Jerkbait, LiveTarget Yellow Perch, Rapala Original Flottant, Rainbow Smelt, Flicker Shad, Crystal Minnow, etc., dans des teintes voyantes, fonctionnent à merveille. On les exploite idéalement avec un super fil de type Braid de petit diamètre qui ne s’étire pas. On attache au bout de ce dernier un bas de ligne de 2 à 4 mètres de fluorocarbone invisible sous l’eau afin d’obtenir une présentation plus subtile. On laisse traîner l’imitation de mené allongée, à basse vitesse, loin derrière l’embarcation.