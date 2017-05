Plan B frôle le record de Séries+

Plan B s’avère le plan A de plusieurs téléspectateurs ce printemps.

Selon les données confirmées de Numéris, qui incluent les enregistrements, plus de 565 000 téléspectateurs ont regardé le premier épisode du drame dans lequel Louis Morissette incarne un avocat qui recourt aux services d’une mystérieuse compagnie pour remonter le temps et reconquérir sa conjointe, interprétée par Magalie Lépine-Blondeau.

Ces chiffres totalisent toutes les diffusions du premier épisode durant la semaine suivant son entrée en ondes à Séries+, le 4 mai dernier. Également offerte sur internet, cette première heure a récolté près de 18 000 visionnements au seriesplus.com.

Ces résultats permettent à Plan B d’arriver très près du record absolu de Séries+, détenu par Séquelles. En avril 2016, le drame policier avec Céline Bonnier avait débuté devant près de 600 000 curieux.

Les bonnes critiques récoltées par Plan B devraient lui permettre de garder son auditoire captif au cours des semaines à venir. Le troisième épisode sera présenté jeudi à 21 h.

La minisérie de six épisodes écrite par Jean-François Asselin et Jacques Drolet met également en vedette Émile Proulx-Cloutier, Fabien Cloutier, Julie Le Breton, Linda Sorgini et Sandrine Bisson.

Il s’agit d’une production de KOTV (Les Simone).