Streit rêve d’une sortie heureuse

OTTAWA | À 39 ans, Mark Streit sait très bien qu’il vit ses derniers miles dans la LNH. Pour un défenseur originaire de la Suisse et un modeste choix de 9e tour au repêchage de 2004, il a déjà déjoué tous les pronostics avec une aussi longue carrière. Mais il lui manque encore un élément essentiel: une conquête de la Coupe Stanley.

Ce truc spécial, c’est de soulever la Coupe Stanley. S’il devait y parvenir, il imiterait une sortie comme celle de Kimmo Timonen en 2015 avec les Blackhawks de Chicago. Il y a deux ans, Timonen pleurait de joie quand il a brandi le gros saladier au-dessus de sa tête pour une première fois après une carrière de 1108 matchs et 16 saisons dans la LNH.

Avec les Hawks, Timonen jouait un rôle limité à la ligne bleue. Le Finlandais avait endossé l’uniforme des siens pour 18 des 23 matchs et il passait seulement huit minutes en moyenne sur la glace. C’était des conditions inhabituelles pour cet ancien défenseur étoile.

À Pittsburgh, Streit fait face à une réalité encore plus difficile. Il a regardé les 14 premières rencontres des Penguins de la passerelle de presse. Avec la blessure à Justin Schultz, il a intégré la formation pour une première fois ce printemps.

«Oui, ça ressemble un peu à l’histoire de Kimmo, a admis Streit dans un français encore très bon. Par un drôle de hasard, j’ai parlé il y a un mois à Kimmo après un match à Columbus. Après la rencontre, j’avais eu une bonne conversation avec lui. Il me rappelait que c’est un challenge quand tu ne joues pas, mais que je devais garder la tête haute et demeurer positif. Il m’a donné un très bon conseil. Kimmo a été un joueur incroyable. Sa situation à Chicago était pratiquement la même que pour moi à Pittsburgh.»

«Ça me rappelle un peu mes débuts en Amérique du Nord, a-t-il continué. Ça fait déjà 12 ans de ça. Des fois, je ne jouais pas pour 15 matchs d’affilée avec le Canadien. C’était pénible de revenir après une aussi longue absence. Mais, je suis encore ici, dans la LNH. Je ne me plains pas. »

«Un gars qui m’a toujours aidé, c’était Pierre Gauthier, a-t-il souligné. C’est lui qui m’a repêché. À mon premier camp et ma première saison à Montréal, il m’avait parlé pour me dire de rester positif. Il m’expliquait que j’avais besoin de temps pour bien faire la transition entre l’Europe et la LNH.»