Tanguay se démarque

Anne-Catherine Tanguay ne pouvait espérer mieux à la première pause de la saison sur le circuit Symetra. La golfeuse québécoise figure au sommet du classement dans la course à la carte Volvik menant à la LPGA.

En terminant troisième à la Classique Self Regional Healthcare en Caroline du Sud, le week-end dernier, elle a ainsi réalisé un troisième top 5 aux six tournois auxquels elle a participé depuis le début de la saison, en mars.

Elle a devancé la Française Céline Boutier au tiers de la saison grâce à ses gains de 39 387 $.

«C’est gratifiant, mais je ne suis pas encore satisfaite, parce que la saison est loin d’être terminée. Il reste beaucoup de golf. C’est un pas dans la bonne direction et c’est agréable de savoir que je fais bien les choses, a expliqué Tanguay, qui a quitté le sud des États-Unis pour une petite visite au Québec durant cette pause de trois semaines.

«Honnêtement, je dois avouer que ma constance a tout changé depuis le début de la saison, a-t-elle poursuivi, en entrevue téléphonique avec Le Journal, alors qu’elle arrivait dans la région de Montréal. J’ai suivi mon plan et j’ai travaillé très fort sur l’aspect mental de mon jeu. Mon objectif était de terminer dans le top 3 toutes les semaines. Avec mes résultats, je vois que je ne suis pas si loin de mes objectifs.»

Du bon travail

En effet, la golfeuse âgée de 26 ans a participé à six des sept tournois de l’antichambre de la LPGA.

Elle compte cinq présences dans le top 10 et un 14e rang à la Classique Symetra.

À un certain moment durant le printemps, elle a dû se pincer pour s’assurer qu’elle ne rêvait pas.

«Je jouais bien toutes les semaines. Je me demandais quand j’allais frapper un mur, a raconté celle qui expérimente une nouvelle approche mentale cette année. Je me suis rendu compte que je n’avais pas besoin de penser à ça, pas plus que de frapper ce mur. Je me suis concentrée et j’ai continué mon bon travail.»

Une progression des notes

Bien qu’elle vise des résultats quantifiables, Tanguay fait confiance au processus dans lequel elle a embarqué. Elle s’attribue des notes à la fin de chaque trou et chaque tournoi, ce qui l’aide à performer et rester constante.

Depuis plus d’un mois, elle voit une nette progression dans ses notes personnelles. Elle a gagné en confiance. Les résultats ont suivi aussitôt.

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Elle occupe le premier rang dans la colonne du nombre de coups roulés lorsqu’elle atteint le vert en coups réglementaires (1,77). Elle trône également au sommet avec ses 78 oiselets et ses 80 trous complétés sous la normale. Et, avec une moyenne de 70,42 coups par ronde, elle vient au second rang, tout juste derrière la Thaïlandaise Benyapa Niphatsophon (70,25).

«Avec toutes les stats, je vois concrètement ce qui va bien et ce qui va moins bien. Je trace donc un plan de match pour centraliser mes efforts, a expliqué celle qui atteint 71,93 % des verts en coups règlementaires, un rendement bon pour le 12e rang. Dernièrement, j’offre du jeu très solide. Mon jeu long est très bon. Je dois améliorer un peu mes coups de départ.»

Au travail sur les verts

Et même si elle se démarque sur les verts, elle désire profiter de cette pause avant le sprint de l’été pour travailler avec son fer droit. «J’ai encore l’impression que je peux faire des progrès. Je frappe proche du fanion et je me donne de bonnes chances d’oiselets, mais je peux faire mieux, a-t-elle indiqué, alors qu’elle souhaite caler plus fréquemment les roulés de 10 à 15 pieds.

«Au nombre de chances que j’ai par ronde, ça fera une bonne différence sur la carte de pointage, a enchaîné la golfeuse, qui peaufinera cet art sur les verts du réputé club de golf Laval-sur-le-Lac d’ici le début de juin. Je ne performe pas encore à mon plein potentiel, mais je m’en approche. C’est encourageant.»