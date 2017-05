Anthony Jackson-Hamel va finir par avoir sa chance comme partant

Anthony Jackson-Hamel est le meilleur marqueur de l’Impact avec quatre buts, sur un pied d’égalité avec Ignacio Piatti.

Il y a toutefois une différence entre les deux joueurs, le premier a réussi l’exploit en seulement 127 minutes de jeu et sans avoir obtenu un seul départ alors que le second a 719 minutes à son compteur et a amorcé les huit rencontres auxquelles il a participé.

Est-ce que c’est samedi que le Québécois de 23 ans obtiendra un premier départ comme attaquant de pointe?

«C’est sûr que je travaille pour commencer des matchs, mais comme je l’ai déjà dit, c’est au coach de prendre la décision», a lancé Jackson jeudi.

Et qu’en dit le coach? Son jeune poulain en a-t-il fait assez pour qu’il lui donne une tape dans le dos dès la première minute de jeu?

«Il mérite sa chance, il a bien fait. En espérant que s’il commence le match samedi, qu’il aura le même genre de performance que lorsqu’il commence du banc», a soutenu Biello qui aime beaucoup ce qu’apporte Jackson comme substitut.