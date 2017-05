Championnat du monde de hockey: le Canada peine, mais atteint les demi-finales

La formation canadienne a remporté difficilement son match quart de finale du Championnat du monde de hockey contre l’Allemagne, en vertu d’une victoire de 2-1, jeudi à Cologne.

Par conséquent, les représentants de l’unifolié affronteront la Russie en demi-finale, samedi.

Les vainqueurs ont fait face à un gardien en pleine forme, soit Philipp Grubauer. L’adjoint de Braden Holtby chez les Capitals de Washington a en effet gardé son pays dans la rencontre grâce à 48 arrêts, incluant 19 au cours de la deuxième période.

L’attaquant des Jets de Winnipeg Mark Scheifele a ouvert la marque pendant un avantage numérique tard au premier tiers pour le Canada. Au retour du vestiaire, Jeff Skinner, des Hurricanes de la Caroline, a doublé la priorité de son club.

«On veut bâtir sur chacune des parties que nous jouons, c’est ce qu’il faut faire dans ce tournoi, autant sur le plan individuel que sur celui de l’équipe. Nous avons effectué un grand pas ce soir [jeudi] et il faut poursuivre de la même façon. On s’est amusé jusqu’à maintenant et on va continuer de le faire», a mentionné Scheifele au site internet de la Fédération internationale de hockey sur glace.

«Que peut-on faire quand on rencontre un gardien de la sorte? Il a été fantastique. On lui a mis énormément de pression, on a créé des chances de marquer et on a su en sortir victorieux. C’est tout ce qui compte pour nous», a ajouté l’arrière Chris Lee.

Le Québécois Michael Matheson, des Panthers de la Floride, a inscrit une mention d’aide, tout comme Mitchell Marner, Ryan O’Reilly et Scheifele.

Seidenberg évite le jeu blanc aux Allemands

Pour les favoris locaux, Yannic Seidenberg a réduit l’écart durant une infériorité numérique au troisième engagement, déjouant Calvin Pickard sur une échappée. Le défenseur Christian Ehrhoff a obtenu une aide sur la séquence.

«Notre but était de finir dans le top 8 des nations. Avec un peu plus d’offensive, on aurait eu une chance, mais ça n’a pas été le cas ce soir», a déclaré le joueur allemand Patrick Reimer.

«"Gruby" nous a offert une solide performance. C’était notre but de ne pas trop donner d’opportunités à nos adversaires. Il nous a donné une chance de rester dans la partie. Puis, notre filet en fin de troisième nous a donné du rythme. Ehrhoff est un de nos meilleurs défenseurs et il a joué dans la Ligue nationale pendant un bon moment. Sa passe à Yannic [Seidenberg], qui a marqué un but, nous a donné espoir jusqu’au bout.»

Devant la cage du Canada, Pickard a repoussé 19 rondelles au total.

«Nous avons vraiment bien joué. La seule chose qu’on aurait pu mieux faire, c’est de trouver le fond du filet davantage. Nous avons joué 60 bonnes minutes, il aurait simplement fallu marquer plus de buts», a résumé le porte-couleurs des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds.