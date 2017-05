Des Sea Dogs assoiffés

WINDSOR | Place aux choses sérieuses dès vendredi soir au WFCU Center. Les Sea Dogs attendent ce moment avec impatience depuis une dizaine de jours. Les Spitfires en ont entendu parler toute l’année. Ces deux équipes cherchent à entamer le tournoi de la Coupe Memorial en force.

Les représentants de la LHJMQ se sont familiarisés avec leur nouvel environnement, jeudi matin, lors d’un entraînement intensif de plus d’une heure. Une séance durant laquelle la bonne humeur qui y régnait et la fébrilité étaient palpables. Ils ont ainsi chassé les papillons de leur estomac et les fourmis de leurs jambes. La confiance était au rendez-vous.

Vendredi soir, ils seront 20 irréductibles contre 6500 bruyants spectateurs appuyant l’équipe locale, éliminée dans la course de la OHL il y a plus d’un mois. Danny Flynn et ses hommes connaissent l’enjeu de cette rencontre: encaisser la première victoire le plus rapidement possible dans un tournoi de si courte durée.

«Il faut prendre ce match comme n’importe quel autre. Ils sont tous importants, a fait savoir le jeune Joe Veleno, 17 ans, qui en est à sa première expérience au grand tournoi canadien. Il faut être parfaits et ne prendre aucune présence à la légère.»

Tout juste à ses côtés, Mathieu Joseph a répété la recette du succès durant le parcours éliminatoire du printemps. Lorsqu’il sautait sur la patinoire avec ses coéquipiers, c’était un match ultime. Membre de l’équipe nationale junior au récent Championnat du monde, il sait aussi que cette première victoire est primordiale. «Il faut éviter de regarder trop loin. Notre concentration est entièrement sur les Spitfires. Nous formons une équipe confiante et mature. Il faut tout donner.»

Des loups inassouvis

Sans insulter quiconque à travers la planète LHJMQ, les Loups de mer ne se contenteront pas de la Coupe du Président. C’était une étape de leur grande mission. Ils salivent à l’idée de mettre le grappin sur la Coupe Memorial, le trophée scintillant qui a officiellement défilé sous leurs yeux dans les jardins du parc Dieppe, en bordure de la rivière Détroit, jeudi après-midi.

«Nous n’avons pas encore complété le travail, a signalé le capitaine Spencer Smallman. Nous visons cette coupe.»

«Les gars sont encore affamés, a soutenu l’entraîneur-chef, Danny Flynn, en rappelant les grands moments de l’organisation. C’est un groupe qui a seulement une chance de réaliser son objectif. C’est un tournoi très relevé, le plus relevé depuis de nombreuses années. Après quatre rondes et le championnat de la LHJMQ, il faut remettre les compteurs à zéro.»

Ses hommes sont d’autant plus assoiffés puisque bon nombre d’entre eux en sont à leurs derniers moments dans les rangs juniors. Terminer leur carrière dans la gloire amène donc une motivation additionnelle.

«C’est notre objectif depuis le camp d’entraînement, a rappelé le vétéran Bokondji Imama, qui a montré une progression offensive surprenante cette saison. Nous sentons que c’est un grand évènement d’envergure.

«Nous sommes ici pour gagner, a ajouté l’espoir du Lightning de Tampa Bay. Si tout le monde fait son travail et se présente chaque match, tout ira bien.»

Tempête à prévoir

Les Sea Dogs savent pertinemment que le match d’ouverture ne sera pas une balade dans le parc. Les Spitfires ont essuyé les critiques en ville depuis plus d’un mois, eux qui ont subi l’élimination dès le premier tour des séries de la OHL, le 4 avril.

Gonflés à bloc, ils seront aussi en mission pour prouver à leurs partisans qu’il ne s’agissait que d’une erreur de parcours. La formation des Maritimes veut traverser la tempête de la première période sans dégât.

Les Spits présentent une attaque diversifiée menée par Gabriel Vilardi et Jeremy Bracco, un espoir des Maple Leafs de Toronto. Avec Mikhail Sergachev et Logan Stanley, la brigade défensive est étanche devant Michael DiPietro, un gardien de 17 ans.

«C’est quand même un petit gardien, il faut exploiter ce détail, a confié le défenseur étoile des Sea Dogs, Thomas Chabot. Ça fait six semaines que cette équipe n’a pas joué. On verra si elle sera rouillée ou prête à nous affronter.»

Il a fort à parier que l’intensité sera au rendez-vous.

Coupe Memorial Windsor 2017

Sea Dogs de Saint John

Photo courtoisie

3 e présence à la Coupe Memorial (2011 et 2012)

présence à la Coupe Memorial (2011 et 2012) Champions en 2011 à Mississauga

Chemin vers la coupe du Président

Océanic de Rimouski en 4

Foreurs de Val-d’Or en 4

Saguenéens de Chicoutimi en 6

Armada de B.-Boisbriand en 4

Fiche en saison régulière :

41-19-5-3 = 90 points (5e rang)

Fiche en séries éliminatoires :

3-4 (éliminé dès le premier tour par les Knights de London)

Buts marqués en séries :

18 en 7 matchs (2,57 buts par match)

Buts accordés en séries :

21 en 7 matchs (3,00 buts par match)

Supériorité numérique :

6 buts en 29 occasions (20,7 %)

Infériorité numérique :

7 buts accordés en 27 occasions (74,1 %)

Joueurs à surveiller

(statistiques des séries 2017)

Mathieu Joseph

Attaquant | 13 buts et 32 points

Matthew Highmore

Attaquant | 6 buts et 24 points

Thomas Chabot

Défenseur | 5 buts et 23 points (joueur le plus utile à son équipe dans la LHJMQ)

Julien Gauthier

Attaquant | 11 buts et 17 points (2e présence à la Coupe Memorial)

Callum Booth

Gardien | Taux d’efficacité ,923 et moyenne de 1,67 buts alloués par match

► Nombre de joueurs appartenant à la LNH : 11

Spitfires de Windsor *

Photo courtoisie

4 e présence à la Coupe Memorial (1988, 2009, 2010)

présence à la Coupe Memorial (1988, 2009, 2010) Champions en 2009 à Rimouski et 2010 à Brandon

Chemin vers la coupe Memorial

Éliminé en 1re ronde des séries de la OHL par les Knights de London

Fiche en saison régulière :

41-19-5-3 = 90 points (5e)

Fiche en séries éliminatoires :

3-4

Buts marqués en séries :

18 en 7 matchs (2,57 buts par match)

Buts accordés en séries :

21 en 7 matchs (3,00 buts par match)

Supériorité numérique :

6 buts en 29 occasions (20,7 %)

Infériorité numérique :

7 buts accordés en 27 occasions (74,1 %)

Joueurs à surveiller

(statistiques des séries 2017)

Gabriel Vilardi

Attaquant | 2 buts et 6 points

Jeremiah Addison

Attaquant | 5 buts en 5 matchs

Jeremie Bracco

Attaquant | 2 buts et 5 points

Mikhail Sergachev

Défenseur | 1 but et 3 points, différentiel de -6

Michael DiPietro

Gardien | taux d’efficacité ,917 et moyenne de 2,48 buts alloués par match

► Nombre de joueurs appartenant à la LNH : 10

* équipe hôtesse

Otters d’Érié

Photo courtoisie

2 e présence à la Coupe Memorial (2002)

présence à la Coupe Memorial (2002) Défaite en demi-finale face aux Tigres de Victoriaville à Guelph

Chemin vers la coupe Robertson

Sting de Sarnia en 4

Knights de London en 7

Attack d’Owen Sound en 6

Steelheads de Mississauga en 5

Fiche en saison régulière :

50-15-2-1 = 103 points (1er)

Fiche en séries éliminatoires :

16-6

Buts marqués en séries :

95 en 22 matchs (4,32 buts par match)

Buts accordés en séries :

59 en 22 matchs (2,68 buts par match)

Supériorité numérique :

19 buts en 74 occasions (25,7 %)

Infériorité numérique :

11 buts accordés en 65 occasions (83,1 %) et 4 buts marqués

Joueurs à surveiller

(statistiques des séries 2017)

Alex DeBrincat

Attaquant | 13 buts et 38 points

Dylan Strome

Attaquant | 14 buts et 34 points

Anthony Cirelli

Attaquant | 15 buts et 31 points

Darren Raddysh

Défenseur | 8 buts et 22 points, différentiel de +14

Troy Timpano

Gardien | taux d’efficacité ,895 et moyenne de 2,73 buts alloués par match

► Nombre de joueurs appartenant à la LNH : 8

Thunderbirds de Seattle

Photo courtoisie

2 e présence à la Coupe Memorial (1992)

présence à la Coupe Memorial (1992) Défaite en demi-finale face aux Blazers de Kamloops à Seattle

Chemin vers la coupe Ed Chynoweth

American de Tri-City en 4

Silvertips d’Everett en 4

Rockets de Kelowna en 6

Pats de Regina en 6

Fiche en saison régulière :

46-20-4-2 = 98 points (4e)

Fiche en séries éliminatoires :

16-2-2

Buts marqués en séries :

83 en 20 matchs (4,15 buts par match)

Buts accordés en séries :

51 en 20 matchs (2,55 buts par match)

Supériorité numérique :

28 buts en 80 occasions (35 %)

Infériorité numérique :

21 buts accordés en 95 occasions (77,9 %) et 1 but marqué

Joueurs à surveiller

(statistiques des séries 2017)

Keegan Kolesar

Attaquant | 12 buts et 31 points

Mathew Barzal

Attaquant | 7 buts et 25 points

Alexander True

Attaquant | 12 buts et 22 points

Ethan Bear

Défenseur | 6 buts et 26 points, différentiel de +11

Carl Stankowski

Gardien | taux d’efficacité ,911 et moyenne de 2,50 buts alloués par match

► Nombre de joueurs appartenant à la LNH : 4