Il faut à Mélanie Joly la sagesse de Salomon

Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine, est la meilleure ambassadrice de notre culture. Ce rôle qu’elle exécute à merveille ne pourra satisfaire indéfiniment ceux qui la voient comme le sauveur de nos industries culturelles à l’ère du numérique. Pour réussir son sauvetage, elle devra avoir l’adresse d’une magicienne. Pour l’instant, difficile de savoir où se situe la ministre. Elle le cache bien sous son sourire engageant.

La ministre ne paraît pas avoir l’intention de forcer les géants de la distribution par contournement (Google, Apple, Netflix et cie) à investir un sou de leurs revenus d’ici en contenu canadien, comme Bell, Vidéotron et les autres distributeurs sont obligés de le faire. Pas question non plus d’obliger les distributeurs étrangers à offrir 20 % de contenu canadien dans leur répertoire. Certains pays d’Europe ont annoncé qu’ils leur imposeraient cette obligation, mais ne l’ont pas fait encore.

ON COURTISE LES GÉANTS

Lors de son voyage d’avril en Californie, Madame Joly a fait les yeux doux aux géants du net. Elle les a incités à «s’ouvrir» au contenu canadien et à le faire découvrir. Pour l’instant, Netflix se contente d’investir dans quelques émissions canadiennes. Il vient de le faire pour la série Anne, diffusée par la CBC au Canada et par Netflix à travers le monde. Si des investissements pareils rassurent un peu le milieu anglophone, ils sont loin de rassurer les francophones.

Pour nos distributeurs canadiens, c’est trop peu aussi. Ils tiennent au moins à ce que les abonnés de Netflix paient TPS et TVQ, comme nous sommes obligés de le faire. Jusqu’à maintenant, la ministre s’y est montrée réticente sous prétexte que nous payons déjà assez cher pour nos services de télé.

Pour que tous soient sur le même pied, Ottawa pourrait permettre à nos distributeurs de ne pas facturer ces taxes, mais cela ouvrirait une vraie «canne» de vers. Quoi faire de toutes les compagnies canadiennes qui vendent par internet et facturent les taxes?

LA NEUTRALITÉ DU NET

Si les géants facturaient les taxes, les fonds perçus iraient au trésor, pas à la création de contenu canadien. À moins qu’Ottawa et Québec acceptent de reverser l'argent aux producteurs de contenu sous une forme ou sous une autre...

Mélanie Joly et le CRTC luttent bec et ongles pour sauvegarder la «neutralité» d’internet. Le CRTC, par exemple, vient d’interdire à Vidéotron d’offrir «gratuitement» de la musique en continu à ses abonnés de la téléphonie mobile, car aucune compagnie ne peut offrir à ses abonnés d'internet des avantages concurrentiels. L’internet doit rester «neutre».

Après la décision du CRTC sur Vidéotron, Roslyn Layton, récemment nommée au FCC (l’équivalent américain du CRTC) a tweeté «que le Canada est aussi rétrograde que l’Inde». Ajit Pai, nouveau patron du FCC, pense comme elle. Sous Trump, la neutralité d’internet risque donc de prendre le bord. Qu’adviendra-t-il alors de la position défendue par le CRTC?

Il y a bien d’autres questions à résoudre dans le cahier de Mélanie: le mandat de Radio-Canada, les droits d’auteur, la refonte de lois qu’on n’a pas modifiées depuis 1991, etc., etc. En voilà une qui aura besoin de toute la sagesse de Salomon pour passer au travers de l’immense cahier de charges qu’elle s’est elle-même imposé.

