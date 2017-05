La frustration est nécessaire pour les joueurs de l'Impact

L’Impact reçoit les Timbers de Portland samedi, ce qui va permettre d’évacuer complètement la défaite de 3 à 2 subie samedi dernier face au Crew de Columbus.

Evan Bush ne l’a pas caché, la frustration a été le sentiment prédominant au sein du groupe depuis le début de la semaine.

«Nous sommes frustrés. C’est normal après un match difficile qu’on a échappé à la toute fin.

«S’il n’y avait pas de frustration, ça voudrait dire que les gars s’en foutent, et on ne veut pas en arriver là. Nous avons encore un esprit compétitif.»

Régler les problèmes

Mauro Biello est content de voir que ses hommes sont animés par la frustration.

«C’est important d’être frustrés et déçus parce qu’il faut essayer de trouver des solutions», a mentionné l’entraîneur.

Et justement, Bush estime que c’est le genre de sentiment qui aide à canaliser les pistes de solutions.

«Les premières journées de la semaine, ça va, tu veux régler certaines choses et la frustration aide à faire le ménage.

«Quand on se rapproche du match, il faut retrouver ses esprits et commencer à se concentrer sur le week-end et c’est la responsabilité des vétérans de ramener tout le monde dans un bon état d’esprit.»

Séquences

La MLS est une ligue de séquences, ce n’est pas nouveau. On n’a qu’à prendre l’exemple de l’Union de Philadelphie.

Lors du passage de l’Impact au Talen Energy Stadium, le 22 avril dernier, rien n’allait plus dans la ville de l’Amour fraternel puisque l’Union était bonne dernière.

Depuis, l’Union a remporté ses trois derniers matchs et est invaincue en cinq sorties, de sorte qu’il est maintenant septième dans l’Est, à une victoire d’une place en séries.

«Si Philadelphie est capable de se remettre sur les rails avec trois victoires de suite, nous devrions être capables de le faire aussi», a insisté Bush.

En hausse

La défaite de samedi dernier a tendance à cacher le fait que l’Impact a été meilleur à ses cinq derniers matchs, selon Mauro Biello.

«Si on regarde les cinq premiers matchs, on avait seulement trois points et dans les cinq derniers, on en a sept. Il faut continuer à améliorer ça. Il est extrêmement important d’accumuler des points dans les cinq prochains matchs.»

Bush a pour sa part rappelé que la plupart des équipes qui devancent l’Impact au classement ont joué plus de matchs.

«New York [NDLR Red Bulls] a 16 points après 12 matchs et nous en avons 10 après 10 parties. Si on fait le calcul, on peut les rejoindre.»

►Pendant le match de samedi, on testera la technologie d’assistance vidéo pour l’arbitrage. Celle-ci sera implantée au début du mois d’août.