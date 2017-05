Allégations d’André Arthur: le porte-parole de la SQ défend Claude Poirier

Contrairement à ce que l’animateur André Arthur a prétendu dans son émission mercredi à BLVD 102,1, le chroniqueur judiciaire Claude Poirier n’a pas «fucké» l’enquête sur la disparition et l’homicide de Cédrika Provencher. C’est du moins ce qu’a tenu à rectifier le porte-parole de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe.

«Je trouve ça très injuste de sous-tendre ou d’insinuer que monsieur Poirier aurait pu nuire à l’enquête. C’est complètement faux. Je ne sais pas d’où monsieur Arthur tient ses informations-là, ça lui appartient, mais moi je peux vous dire que c’est totalement faux», a-t-il déclaré au micro de Roby Moreault à CHOI Radio X.

Selon M. Lapointe «Claude Poirier n’a pas, d’aucune façon, eu un impact négatif ou nuit à l’enquête sur la disparition, sur l’homicide de Cédrika Provencher».

Le porte-parole de la Sûreté du Québec a même souligné le fait que le chroniqueur judiciaire a aidé les policiers en servant d’intermédiaire pour des gens qui, par exemple, ne souhaitaient pas s’adresser directement aux autorités.

«M. Poirier, au fil de la carrière qui dure depuis plus de 50 ans maintenant, nous a souvent aidés. Je veux le souligner, dans plusieurs dossiers. [...] Les gens voulaient s’adresser à lui et par la suite, il était capable de transmettre l’information», a-t-il raconté.

Guy Lapointe s’est aussi dit «préoccupé» par les propos tenus par André Arthur à l’effet que des informations non fondées auraient fait perdre «des millions d’heures» aux policiers qui étaient «obligés de faire enquête sur des maudites niaiseries inventées par des personnes déséquilibrées, ou stupides».

«Ce qui me préoccupe d’abord beaucoup beaucoup, c’est le fait qu’on sous-entend que lorsque les policiers sont appelés à faire vérifications, faire des démarches d’enquête suite à des informations reçues qui ne s’avèrent pas, c’est une perte de temps. Ça, c’est complètement faux. Moi, je veux rectifier ça, c’est très important. Les gens qui écoutent les médias, les citoyens, moi c’est le message contraire que je veux envoyer! C’est de dire aux gens: “Si vous avez une information, si vous entendez quelque chose, vous avez vu quelque chose, nous, on préfère et de loin, vérifier une information qui ne s’avèrera pas que de ne pas recevoir une information qui pourrait s’avérer, parce que la personne ne veut pas faire perdre le temps de la police. [...] Une information qui peut paraître anodine pour la personne qui la détient peut être névralgique à la réussite de l’enquête», a-t-il fait savoir.