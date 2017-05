Les Blue Jays répliquent avec force

L’offensive des Blue Jays de Toronto a tonné avec trois poussées de trois points, jeudi à Atlanta, de sorte que la formation ontarienne a savouré une victoire sans équivoque de 9-0 contre les Braves.

Au lendemain d’un match particulièrement animé, les joueurs des Jays ont riposté aux trois défaites infligées par leurs rivaux plus tôt cette semaine. D’ailleurs, le voltigeur Jose Bautista a rapidement été ciblé, car le lanceur Julio Teheran l’a atteint avec un tir en première manche, ce qui a valu un avertissement aux deux clubs.

Cependant, Bautista s’est vengé à sa façon en croisant le marbre deux fois et en récoltant autant de coups sûrs. Pour sa part, Darrell Ceciliani a produit trois points, incluant deux à l’aide de son premier circuit de la campagne pendant le troisième tour au bâton. Aussitôt après ce coup de quatre buts, il a quitté la rencontre en raison d’une blessure apparente à l’épaule gauche.

Le receveur Luke Maile a envoyé un tir hors des limites du terrain, alors que Kendrys Morales a ajouté quatre frappes en lieu sûr et deux points produits.

Le partant Marcus Stroman (4-2) a été solide au monticule, en plus d’aider sa cause en attaque avec une longue balle en solo. En cinq manches et deux tiers, il a donné sept coups sûrs et une passe gratuite, en plus d’éventer six frappeurs.

L’affrontement a été par ailleurs retardé de plusieurs minutes lorsqu’une forte pluie s’est abattue sur le SunTrust Park.

Dans le camp adverse, Teheran (3-4) a fait piètre figure, allouant neuf points, huit coups sûrs et un but sur balles en trois manches.

Haine mutuelle

La veille, quelques incidents avaient marqué le duel mettant aux prises les deux formations. Bautista s’était attiré les critiques de l’adversaire avec un «bat flip» peu après avoir claqué un circuit.

De son côté, Kevin Pillar a émis une remarque homophobe à l’égard du lanceur Jason Motte, ce qui lui a valu une suspension de deux matchs de la part des Jays.

Enfin, le joueur de premier but des Braves Freddie Freeman a été touché par un tir d’Aaron Loup et il ratera au moins huit semaines d’activités.