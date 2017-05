Les partisans ont raison de grogner

Il y a de la grogne chez les partisans depuis la défaite contre le Crew et c’est normal puisque l’Impact ne connaît pas un bon début de saison, particulièrement à domicile.

«Les partisans sont émotifs et ils ont le droit de l’être parce que nous n’avons pas bien joué à domicile», a reconnu Evan Bush.

«Quand ils viennent aux matchs et que nous ne jouons pas bien, ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent, mais nous devons nous en tenir loin et jouer de la façon dont nous sommes capables.»

L’Impact présente une fiche décevante de 1-2-1 devant ses partisans depuis le début de la saison.

Sur le terrain

Mauro Biello comprend aussi que les partisans se déchaînent sur les réseaux sociaux, mais il soutient que la situation ne doit pas déranger l’équipe.

«C’est normal que les fans ne soient pas contents, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous devons faire sur le terrain.

«Nous sommes plus mécontents qu’eux, ça c’est sûr, on est fâchés parce qu’on sait qu’on peut faire mieux. On a une responsabilité d’être performants chaque semaine.»

Evan Bush comprend la situation, mais il ajoute qu’il est important d’en faire abstraction.

«Quand on commence à se laisser affecter par ça, ça devient un problème et on joue avec un poids de plus sur les épaules.»

Pas au courant

Bush soutient ne pas trop suivre ce qui se dit sur l’équipe sur les différentes plateformes sociales.

«Je ne suis plus vraiment les fils de l’Impact, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, ma mère porte probablement plus attention à ça que moi», a-t-il blagué.

Anthony Jackson-Hamel affirme pour sa part ne pas avoir de difficulté à s’isoler de ça sur le terrain même s’il sait un peu ce qui se raconte.

«Je ne regarde pas les réseaux sociaux tant que ça, mais je suis un peu au courant de ce qui se dit. On veut faire plaisir aux fans et remporter des matchs à la maison.»