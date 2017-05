Séries+ bientôt sans contenu québécois

Plan B pourrait être la dernière série originale francophone de Séries+ avant longtemps. N’ayant plus l’obligation de diffuser des productions originales de langue française, la chaîne vient d’abandonner trois projets de fictions, a appris Le Journal.

Ces projets ont été tablettés quelques jours seulement après l’annonce d’une décision clé du CRTC concernant le renouvellement des licences de Séries+ et Historia: leur propriétaire, Corus Média, n’est plus tenu d’investir 1,5 million $ annuellement dans des productions québécoises, une mesure qui nous a permis d’avoir des séries comme Plan B, Le berceau des anges, Séquelles, Sur-Vie et Mirador au cours des dernières années.