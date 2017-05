Sullivan Barrera affrontera Joe Smith fils

Les compagnies de promotion Main Events et Star Boxing ont annoncé une nouvelle intéressante pour la catégorie des mi-lourds, hier, alors que Sullivan Barrera et Joe Smith fils s’affronteront le 15 juillet à Los Angeles.

Ces deux boxeurs ont fait les manchettes au Québec au cours des derniers mois.

Tout d’abord, Smith fils (23-1, 19 K.-O.) a bien failli croiser le fer avec le champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson, à New York, mais le projet est tombé à l’eau pendant l’étape finale des négociations.

Photo AFP

De son côté, Barrera (19-1, 14 K.-O.) a décidé de tourner le dos à un duel éliminatoire IBF contre Artur Beterbiev qui devait avoir lieu en Floride. Toutefois, pour des questions techniques et possiblement financières, le Cubain a préféré se désister.

Pour revenir au choc entre Smith fils et Barrera, c’est un choix logique pour les deux athlètes. Ils étaient à la recherche d’un combat important dans les six premiers mois de 2017 et ils l’ont enfin trouvé.

Ils auront à nouveau l’opportunité de gagner davantage de crédibilité dans la classe des 175 lb alors que la ceinture WBC international sera à l’enjeu devant les caméras de HBO.

«Je suis excité d’affronter un autre bon boxeur de ma division en Barrera, a déclaré Smith fils par voie de communiqué. Il y a plusieurs excellents pugilistes dans notre catégorie de poids. Avec une victoire, j’aimerais bien me placer en position pour obtenir une chance de me battre en championnat du monde.»

«Joe est un excellent boxeur et j’aurai un test difficile», a affirmé Barrera.

Le gagnant pourrait avoir un combat intéressant à l’automne.

Hier, on a célébré le 15e anniversaire du premier duel de la trilogie entre Arturo Gatti et Mickey Ward. Une guerre dont on se souviendra encore longtemps.

Le lourd Wladimir Klitschko a annoncé dans les derniers jours qu’il avait l’intention d’affronter le champion WBC Deontay Wilder. Est-ce que ça pourrait changer les plans de l’aspirant obligatoire Bermane Stiverne?