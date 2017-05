TVA accueille deux nouveautés

Deux nouveaux titres viennent d’apparaître dans la grille horaire 2017-2018 de TVA : La magie des stars, un grand rendez-vous de variétés piloté par Guy Jodoin, et Parenthèse inattendue, une série de grandes entrevues menées par Jean-Philippe Dion.

Adaptation d’un format français animé par Frédéric Lopez sur France 2, la première saison de Parenthèse inattendue comportera 12 émissions d’une heure dont la diffusion s’étalera sur toute l’année. Dans cette nouvelle offrande de Productions Déferlantes (La Voix), Jean-Philippe Dion recevra chaque semaine 3 personnalités issues d’univers différents (culture, politique, sport) dans un chalet durant 24 heures.

Joint au téléphone, l’animateur et producteur parle d’un concept fait sur mesure pour lui. «Ce que j’aime faire, c’est du documentaire, rencontrer des artistes, approfondir des sujets... Mon but, ce n’est jamais d’aller chercher des potins; c’est de comprendre l’humain derrière la personnalité.»

La fin d’Accès illimité ?

L’arrivée en ondes de Parenthèse inattendue remet en question l’avenir d’Accès illimité, que Jean-Philippe Dion coanime depuis 2013 avec Anouk Meunier. TVA étudie néanmoins la possibilité de ramener la série pour quelques rendez-vous ponctuels seulement. Le bassin d’artistes n’étant pas illimité au Québec, Accès illimité peut difficilement se renouveler éternellement.

Aux Productions Déferlantes on cherche présentement un chalet au bord de l’eau pour accueillir les tournages de Parenthèse inattendue, qui devraient débuter en août. On désire une maison chaleureuse et «pas trop design» comportant au minimum trois chambres pour héberger les invités, qui arriveront le matin et repartiront le lendemain midi.

«Ce n’est pas une téléréalité, précise Jean-Philippe Dion. Il n’y a pas de caméras cachées. On veut simplement découvrir les gens sous un nouveau jour.»

Magie magie

Quant à La magie des stars, il s’agit d’une série de quatre émissions produites par Entourage télévision (Messmer fascine les stars) dans laquelle les magiciens des FantastiX apprendront à quelques célébrités des numéros de mentalisme ou d’illusion qu’elle reproduiront non seulement devant un public, mais devant un panel de juges incluant Alain Choquette.