Un jeune prodige du rodéo au Centre Vidéotron

Étoile montante du rodéo, Zachary Bourgeois se retrouvera aux côtés de quelques-unes de ses idoles internationales en participant au volet junior de la compétition de monteurs de taureaux qui se déroulera au Centre Vidéotron, les 2 et 3 juin.

Le Québécois de 17 ans sera l’une des attractions de ce segment hors-série ajouté le vendredi soir pour offrir une saveur plus locale à l’événement de la Professional Bull Riders (PBR).

La pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre. Le jeune Bourgeois est issu d’une famille de cowboys. Dès l’âge de 7 ans, il a monté son premier veau, et depuis, ce n’est qu’avec l’objectif d’être un jour champion du monde qu’il tente de dompter la bête.

«Ça coule dans mon sang. Dès la première fois que j’ai vu un rodéo, j’ai su que je voulais faire ça. Mon but, c’est d’être champion du monde. Rien de moins que ça!», lance le cowboy, de passage à Québec pour faire la promotion de cette nouveauté à la programmation.

Excitation

L’adolescent de Saint-Tite, qui concourt chez les adultes dans les compétitions au Québec en plus de se promener aux quatre coins du Canada et des États-Unis pour gravir les échelons du sport, ne tient plus en place depuis qu’il a appris qu’il serait en action dans la Ligue nationale du bull riding.

C’est d’ailleurs la première fois que PBR intègre un volet semblable dans le cadre d’une étape majeure à son calendrier, réservant habituellement ses rodéos aux cowboys ayant atteint la majorité. Bruno Rozon, de Vaudreuil, et l’Américain Daylon Swearingen, 16 ans, seront aussi de la partie.

«C’est une chance unique pour moi de participer à cet événement pour me faire connaître et pour m’habituer. J’ai très hâte de me mesurer aux seniors [l’an prochain]. Je m’y prépare depuis que je suis petit, et juste le fait de pouvoir s’habiller dans la même chambre que les pros qui sont les meilleurs au monde, ça va être un feeling assez spécial», a-t-il reconnu en esquissant un sourire.

Huit folles secondes

Bourgeois carbure à l’adrénaline du bull riding, qui consiste à rester huit secondes sur le taureau pendant qu’il s’agite comme un diable dans un bénitier. Pas de place à l’analyse!

«Tu n’as pas le temps de penser. Il ne faut pas que tu penses. C’est action-réaction, et c’est le côté inconscient de ton cerveau qui travaille. Quand tu embarques sur le taureau, faut que tu sois prêt à 100 % pour pouvoir performer», explique le cavalier, conscient des risques chaque fois qu’il se présente dans l’arène.

«Je n’ai pas de craintes. Tout le monde sait les dangers de ce sport. Il ne faut pas que tu y penses. On connaît la game. On sait que ça peut être la dernière fois qu’on le fait [de monter un taureau] chaque fois. Mais c’est comme tous les autres sports extrêmes.»

Un spectacle prometteur qui attire les amateurs

La vente de billets va bon train pour ce premier arrêt de la série PBR au Centre Vidéotron, de quoi réjouir la firme Gestev qui est derrière la venue de ce rodéo extrême.

Un peu plus de 5000 billets ont été écoulés jusqu’à maintenant. À deux semaines de la présentation de cet événement, qui marque le lancement de la saison du circuit canadien Monster Energy Tour, PBR a déjà gagné son pari.

«PBR se dit très satisfait de l’évolution de la vente de billets. Nous, notre objectif serait d’avoir entre 8000 et 10 000 personnes, mais PBR visait entre 5000 et 6000», a révélé le président de Gestev, Patrice Drouin, pour qui la présence de Zachary Bourgois est «la cerise sur le sundae».

Il faut dire que le spectacle promet. Puisque Québec est considérée comme l’une des cinq étapes majeures de PBR, une dizaine des meilleurs bull riders de la planète convergeront vers la capitale, de même que les bêtes les plus coriaces. Les quatre autres sont présentées aux États-Unis.

Positif pour l’avenir

La réponse du public enchante Gestev qui a signé une entente de trois ans, assortie de deux années d’option, avec PBR. Pour cette édition inaugurale, les activités se concentreront à l’intérieur de l’amphithéâtre. Il y aura d’ailleurs des afters au terme des deux soirs de compétition dans le hall de l’édifice.

«On va graduellement apprivoiser le tout et faire grandir l’événement. La culture qui gravite autour de l’événement sportif est intéressante et ça nous permet de réfléchir à ce qu’on peut faire pour que ça déteigne dans la ville», a poursuivi Patrice Drouin.

Gestev peut compter sur l’aide de Sylvain Bourgeois, père de Zachary, pour s’assurer que tout soit réglé au quart de tour en prévision du plongeon dans l’univers country. M. Bourgeois est l’homme derrière les rodéos au Festival Western de Saint-Tite.