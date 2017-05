À bout de souffle, les Penguins

Sidney Crosby n’est plus le même depuis cette mise en échec de Niskanen dans le quatrième match de la série contre les Capitals.

La défense, amputée de ses deux meilleurs arrières, Kristopher Letang et Justin Schultz, ne parvient pas à maitriser les contre-attaques de l’adversaire.

Et, mercredi, Marc-André Fleury a connu ses premiers moments inquiétants des séries éliminatoires au point qu’hier, au moment d’écrire ces lignes, Mike Sullivan n’avait toujours pas identifié qui de Fleury ou de Matt Murray affrontera les Sénateurs, ce soir.

Pendant qu’on cherche des solutions, Guy Boucher et sa troupe continuent leur parcours avec brio. On a critiqué le système de Boucher, après le deuxième match de la série, mais on a appris. Mercredi, contre une défense amochée, les Sénateurs ont attaqué sans entretenir la moindre peur d’une réplique dangereuse des Penguins.