Daniel Savoie met Patrice Lemieux sur le banc

Il semble que le célèbre personnage de hockeyeur Patrice Lemieux ait accroché ses patins. Du moins, pour le moment, si on en croit son interprète, Daniel Savoie.

«J’ai l’impression que j’ai fait le tour avec ce personnage. Je ne dis pas qu’il ne reviendra pas, mais pas dans l’immédiat», explique-t-il, croisé lors de la soirée Yvon et ses amis! au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, mardi ­dernier.

Mais ça ne veut pas dire qu’on ne verra plus Daniel Savoie au petit écran; il travaille présentement à l’élaboration d’une télésérie avec Ricardo Trogi et Louis Morrissette. Il a d’ailleurs profité de récents voyages au Maroc et en Asie pour se consacrer à l’écriture de ce projet de comédie dans lequel il tiendrait également la vedette.