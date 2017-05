Décider de vieillir ensemble

Le travail. Voilà un des éléments qui a permis à Yvon Deschamps et Judi Richards de célébrer, l’an dernier, leur 45e anniversaire de mariage. Le couple s’implique ensemble dans différents projets, tels que la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui soutient l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud.

«On s’est séparés presque quatre ans avant d’avoir des enfants. J’avais besoin d’air, et probablement que lui aussi. Mais on est revenus ensemble pour avoir des enfants et vieillir ensemble, rire ensemble... Et on a réussi!», annonce-t-elle fièrement, quelques minutes avant le début de leur soirée-bénéfice au Théâtre St-James, mardi dernier.