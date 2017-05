Drôle de fête pour Montréal

Guy A. Lepage et Serge Denoncourt avaient prédit que leur spectacle Bonne fête Montréal serait historique, mythique, mémorable. Le genre d'événement comme Ginette Reno chantant sur le mont Royal, Magie Rose de Diane Dufresne ou 1 fois 5. De ces spectacles dont on dit «J'y étais» avec des larmes aux yeux ou «J'ai manqué ça» avec des regrets dans la voix.

PAS UN 7 UP

Laurent Paquin a été hilarant en maire Coderre; Gad Elmaleh a été savoureux en québéco-marocain; et Louis-José Houde a été charmant avec ses souvenirs érotico-montréalais.

Mais l'ex-RBO, lui, a enfilé les blagues de mauvais goût... Dénonçant le fait que l'aéroport Dorval porte le nom de Pierre Elliott Trudeau (qui a exproprié des agriculteurs pour construire Mirabel), il a affirmé que c'était comme si un CPE s'appelait Centre Guy Turcotte, comme si un centre pour femmes battues s'appelait Karla Homolka ou comme si une boucherie dans le Chinatown s'appelait Luka Rocco Magnotta. A-t-il vraiment comparé notre ancien PM à un père infanticide et deux meurtriers en série? Et après, ça vient faire la morale aux radios de Québec...

Justement, à trois reprises, l'animateur a lancé des blagues méprisantes sur la ville de Québec, présentée comme «plate» et peuplée de péquenots. Môsieur Lepage n'a pas encore digéré l'échec de son dernier passage dans la Capitale-Nationale...

Si Guy A. s'était contenté d'animer, ça aurait été une chose. Mais il s'est imposé comme chanteur, en nous écorchant Staying Alive de sa voix nasillarde. Et c'est lui qui a entonné un court medley de Beau dommage. Il n'y avait pas un seul vrai chanteur professionnel qui pouvait nous offrir Le blues de la métropole et Tous les palmiers?

Pendant plusieurs chansons, il s'est joint aux choristes. Pardon? Quand tu as Kim Richardson et Lulu Hughes comme choristes tu n'as pas besoin de rajouter ta voix à celle des pros. Tu te tais, tu écoutes et tu applaudis.