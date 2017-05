Galchenyuk: attention!

L’information provient de Georges Laraque, 91,9 Sports, et elle résume les nombreux problèmes qu’aura à résoudre Marc Bergevin pendant l’entre-saison.

Il appert que le Canadien aurait l’intention de se départir d’Alex Galchenyuk et de Nathan Beaulieu.

Les deux joueurs ont causé suffisamment de soucis aux décideurs du Canadien que, parfois, il n’y a plus de point de retour. Il faut réagir. Par contre, il faut comprendre qu’il y a toujours un risque quand vient le temps d’échanger deux jeunes joueurs. Surtout des patineurs réclamés au premier tour, ce qui laisse une tache aux dossiers des recruteurs de l’équipe. Ont-ils vraiment accumulé toutes les informations pertinentes?

On ne s’attardera pas trop sur le dossier de Beaulieu. S’il n’a pas disputé le dernier match à New York, on peut difficilement croire qu’il a un poste qui l’attend à l’automne quand s’ébranlera la prochaine saison.