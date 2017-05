Joel Ward opéré avec succès

L’attaquant des Sharks de San Jose Joel Ward a subi avec succès une opération en raison d’une blessure mineure à l’épaule.

Le directeur général de la formation de la Californie a confirmé l’information, vendredi. L’athlète de 36 ans a dû composer avec cette blessure pendant la majeure partie de la campagne. Il devrait être rétabli pour le début de la prochaine saison.

L’ailier droit a marqué une fois en plus d’ajouter trois mentions d’aide en six rencontres éliminatoires, alors que les Sharks ont été éliminés en six matchs par les Oilers d’Edmonton lors du premier tour.

Ward avait précédemment cumulé 29 points, dont 10 filets, en 78 duels de saison régulière. Il a également porté les couleurs du Wild du Minnesota, des Predators de Nashville et des Capitals de Washington, au cours de sa carrière.