«Le couteau entre les dents»

BOWMANVILLE | «Ce serait mentir de vous dire que nous ne visons pas le championnat, avoue Andrew Ranger. Ç’a toujours été notre but, mais particulièrement en 2017.»

Le pilote de Granby, titré en 2007 et 2009, veut devenir le deuxième engagé de l’histoire, après Scott Steckly, à remporter une troisième couronne.

«Je suis très confiant, indique-t-il, pour la simple et unique raison que nous aurons enfin un moteur Spec en aluminium, ce qui n’était pas le cas au cours des récentes années. Chrysler et sa filiale Mopar ont pu enfin le mettre au point et nous serons les premiers à l’exploiter.