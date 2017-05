Milos Raonic éliminé en quart de finale

Le Canadien Milos Raonic a été éliminé par le jeune Allemand Alexander Zverev, s'inclinant en deux manches de 7-6 (4) et 6-1 vendredi, en quart de finale du tournoi de Rome, en Italie.

Le vainqueur, qui occupe le 17e rang mondial, a eu besoin de 89 minutes pour venir à bout de l’Ontarien, sixième au classement de l’ATP.

Les deux joueurs ont réalisé quatre as, mais Raonic a également commis six doubles fautes. De plus, il n’a placé que 54 % de ses premières balles de service en jeu, contre 77 % pour son adversaire.

Zverev, 20 ans, a aussi été plus opportuniste que son rival en retour de service, gagnant quatre de ses cinq balles de bris. Raonic lui a rendu la pareille deux fois en quatre tentatives.

Au total, le gagnant a dominé 73-53 au chapitre des échanges.

Il s’agissait d’un premier affrontement entre les deux joueurs.

Zverev fera face à un autre puissant serveur en demi-finale, puisqu’il sera opposé à l’Américain John Isner. Celui-ci a eu le dessus sur le Croate Marin Cilic en trois manches de 7-6 (3), 2-6 et 7-6 (2).