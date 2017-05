Pas de Crosby ou de McDavid, mais...

L’édition 2017 du tournoi de la Coupe Memorial, qui débute dès vendredi soir, ne regorge pas de jeunes de 18 ans faisant saliver les équipes de la LNH. Par contre, les amateurs qui souhaitent voir à l’œuvre des espoirs déjà repêchés seront gâtés.

À titre de comparaison, le présent tournoi de la Coupe Memorial n’est pas comme celui de 2013, alors qu’y prenaient part Nathan MacKinnon, Seth Jones et Jonathan Drouin, qui allaient devenir les trois premiers choix du repêchage de la LNH quelques semaines plus tard. L’histoire nous démontre cependant qu’il s’agit là d’un scénario pour le moins exceptionnel.

Il est en effet plutôt rare que l’on retrouve autant d’espoirs de premier plan en vue du prochain repêchage à la Coupe Memorial. Sidney Crosby était parvenu à atteindre la grande finale en 2005 avec l’Océanic de Rimouski, pour finalement s’incliner devant les puissants Knights de London. Même Connor McDavid, qui était de loin le meilleur joueur junior au pays, n’a pu se frayer un chemin jusqu’au tournoi de la Coupe Memorial, il y a deux ans.

Sergachev, Chabot et compagnie

À compter de vendredi soir, le tournoi, qui sera diffusé par les chaînes de TVA Sports et par celles du réseau Sportsnet, au Canada anglais, misera davantage sur de jeunes joueurs appartenant déjà à des équipes du circuit Bettman.

Les partisans du Canadien suivront sans doute de près le tournoi puisque le choix de première ronde du Tricolore au plus récent repêchage de la LNH, Mikhail Sergachev, sera de la partie.

Choisi au neuvième rang par le Canadien le printemps dernier, Sergachev s’aligne avec les Spitfires de Windsor, l’équipe hôtesse du tournoi.

Il sera intéressant de voir quel niveau d’intensité démontreront Sergachev et ses coéquipiers, eux qui n’ont pas joué depuis un certain temps puisqu’ils ont été éliminés en sept matchs dès la première ronde des séries dans la Ligue junior de l’Ontario. Windsor aura d’ailleurs le privilège d’ouvrir le bal vendredi soir, à 19 h, face aux représentants de la LHJMQ, les Sea Dogs de Saint John.

Ces derniers comptent eux aussi sur les services d’un jeune défenseur prometteur en Thomas Chabot. Le jeune espoir des Sénateurs d’Ottawa a amassé 23 points en 18 matchs lors des séries de la LHJMQ. Julien Gauthier, choix de première ronde des Hurricanes de la Caroline au dernier repêchage, sera aussi en uniforme pour les Sea Dogs.

Parmi les autres joueurs à surveiller, mentionnons Jeremiah Addison, qui appartient aussi au Canadien, avec les Spitfires, Mathew Barzal avec les Thunderbirds de Seattle de même que Dylan Strome et Alex DeBrincat avec les Otters d’Érié.

Deux jours de congé

Les Sea Dogs seront peut-être les premiers à sauter sur la glace vendredi soir face aux Spitfires, mais pour les deux prochains jours, ils auront le luxe d’observer leurs prochains adversaires alors que leur second match n’est prévu que pour lundi, à 19 h.

La formation néo-brunswickoise croisera alors le fer avec les champions ontariens, les Otters d’Érié, avant d’affronter Seattle, équipe représentant l’Ouest canadien, dès le lendemain soir.

Les tweets de la semaine...

Passer à l’attaque

Critiqués pour ne pas avoir tenté de provoquer quoi que ce soit en attaque lors du deuxième match de leur série contre les Penguins de Pittsburgh, les Sénateurs d’Ottawa ont explosé lors du match suivant en inscrivant quatre buts au cours des 12 premières minutes. Le compte Twitter officiel de l’équipe n’a pas manqué l’occasion de narguer les détracteurs

« Les ennuyants Sénateurs d’Ottawa mènent maintenant 4-0 en première période »

Moment mal choisi

Malgré son début de saison difficile, le voltigeur des Blue Jays de Toronto Jose Bautista a voulu célébrer un coup de circuit avec un peu trop d’enthousiasme au goût des Braves d’Atlanta. Bautista a lancé son bâton dans les airs et pris son temps pour contourner les buts. Le responsable du compte Twitter des Braves a répondu à un internaute relatant la séquence.

« Précision : il s’agissait d’un circuit solo pour réduire l’écart à quatre points. »

Nouveaux visages

On donnera le coup d’envoi au deuxième tournoi majeur de la saison de tennis sous peu, à Roland-Garros. Preuve que le temps passe vite, le journaliste José Morais nous rappelle qu’avec l’absence de Roger Federer et de Serena Williams ainsi qu’avec la décision de ne pas inviter Maria Sharapova, on a droit à une situation assez rare.

« Pour la première fois depuis 1997, ni Federer, Sharapova ou Williams ne seront à Roland-Garros. »

À surveiller...

Le Canada passe de justesse

Le Canada a eu plus chaud qu’il ne l’anticipait, jeudi, face à l’Allemagne, mais l’unifolié l’a finalement emporté 2-1 pour accéder au carré d’as du championnat mondial de hockey. Les trois autres matchs de quarts de finale présentés hier n’ont pas donné lieu à un festival offensif non plus, la Finlande éliminant les États-Unis 2 à 0, la Russie blanchissant elle aussi la République tchèque au compte de 3 à 0 et la Suède disposant de la Suisse 3 à 1. Ainsi, grâce aux buts de Mark Scheifele et de Jeff Skinner inscrits hier, le Canada a maintenant rendez-vous avec la Russie en demi-finale samedi. Les Suédois et les Finlandais croiseront le fer dans l’autre match de demi-finale. Les rencontres sont prévues pour 9 h 15 et 13 h 15 à RDS et TSN. Quant à la finale, elle sera présentée dimanche à 14 h 45. Cette rencontre sera précédée du match pour l’obtention de la médaille de bronze. Après une disette de sept ans sans médaille d’or, le Canada a remporté les deux dernières éditions du tournoi.

Les cinq suggestions de la semaine

Soccer

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Après s’être incliné par la marque de 3 à 2 devant ses partisans contre le Crew de Columbus la semaine dernière, l’Impact reçoit cette fois les Timbers de Portland.

Le samedi 20 mai à 15 h, à TVA Sports

Hockey

Photo Martin Chevalier

La série entre les Ducks d’Anaheim et les Predators de Nashville et P.K. Subban se poursuit samedi en Californie avec la présentation du cinquième affrontement.

Le samedi 20 mai à 19 h 15, à TVA Sports et CBC

Baseball

Photo AFP

Après une série à oublier face aux Braves d’Atlanta, les Blue Jays doivent affronter de puissants rivaux de division, soit les Orioles, à Baltimore pour trois matchs.

Le dimanche 21 mai à 13 h 30, à TVA Sports 2 et Sportsnet

Hockey

Photo AFP

Mauvaise nouvelle pour les Penguins, qui reviennent à domicile pour le cinquième match de leur série : les Sénateurs excellent lors des matchs présentés en après-midi.

Le dimanche 21 mai à 15 h, à TVA Sports et CBC

Soccer

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Dans le cadre du championnat canadien, l’Impact traverse le pays pour aller y disputer le premier match d’une série aller-retour face aux Whitecaps de Vancouver.

Le mardi 23 mai à 22 h, à RDS et TSN