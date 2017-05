10 numéros à surveiller

Avec 22 nominations, le rappeur ­canadien ouvre la marche en vue du gala. Il fait notamment partie des finalistes pour le prix du Meilleur artiste en ­compagnie de trois autres Canadiens, ­Justin Bieber, Shawn Mendes et The Weeknd. Quant aux Américains, ils sont représentés par Beyoncé, The ­Chainsmokers, Ariane Grande et Twenty One Pilots. Enfin, la Barbade a Rihanna et l’Angleterre peut compter sur Adele.