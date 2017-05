500 miles d’Indianapolis: Sébastien Bourdais subit de multiples fractures dans un violent accident

LOS ANGELES - Le Français Sébastien Bourdais a été victime d’un spectaculaire et violent accident samedi lors de la première journée des qualifications pour les 500 miles d’Indianapolis et souffre de fractures multiples du bassin.

Bourdais, auteur la veille du meilleur temps de la 5e et dernière séance d’essais libre, a perdu le contrôle de sa monoplace à près de 330 km/h.

À la sortie du deuxième virage du célèbre circuit ovale d’Indianapolis, le pilote de l’écurie Dale Coyne a vu sa monoplace partir en travers. Il a tenté de redresser sa trajectoire, mais il a percuté le muret de protection presque frontalement.

Sous la violence du choc, sa monoplace a fait un tonneau et a immédiatement pris feu. Une fois sa monoplace immobilisée, Bourdais, quadruple vainqueur du Championnat Champcar entre 2004 et 2007, a bougé ses mains et les a posées sur sa visière.

Les services de secours sont aussitôt arrivés sur les lieux de l’accident et ont rapidement éteint l’incendie, puis extrait le pilote français pour le transporter dans la clinique du circuit.

Les organisateurs du Championnat IndyCar ont indiqué dans un premier temps qu’il était «conscient et alerte» et qu’il «avait été transporté par voie routière à l’hôpital universitaire d’Indianapolis pour des examens complémentaires».

Ils ont ensuite annoncé qu’il souffrait «de fractures multiples du bassin et d’une fracture de la hanche droite»: «Selon le directeur du service médical du Championnat IndyCar, le docteur Geoffrey Billows, Bourdais va être opéré du bassin dans la soirée (de samedi) à l’hôpital universitaire d’Indianapolis».

L’ancien pilote de Formule 1, âgé de 38 ans, a remporté la première épreuve de la saison 2017 du Championnat IndyCar et faisait figure de prétendant à la victoire lors de la 101e édition des 500 miles d’Indianapolis qui aura lieu le 28 mai.

Son meilleur résultat lors des prestigieux 500 miles d’Indianapolis est une 7e place en 2014.