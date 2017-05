Christine Girard médaillée d’or olympique

Le Comité international olympique (CIO) a apporté la correction vendredi : l’haltérophile Christine Girard est officiellement championne olympique des Jeux de Londres.

Cette annonce confirme que la Russe Svetlana Tzarukaeva, qui avait provisoirement hérité de la médaille d’or, a maintenant épuisé son recours d’appel après avoir été épinglée pour dopage selon les résultats d’une nouvelle analyse dévoilés en juillet 2016.

De médaillée de bronze dans la catégorie des 63 kilos qu’elle était devenue le 31juillet 2012, Girard est donc championne après que la Kazakhe Maiya Maneza, à l’origine médaillée d’or, a elle aussi été disqualifiée pour dopage le 27 octobre dernier.

«Ma première réaction a été : enfin!», a commenté la Québécoise, jointe à White Rock en Colombie-Britannique où elle habite.

«Maintenant quand j’y repense, il y a un petit côté de moi qui me dit que ça aurait dû être tellement plus. Ça aurait dû être l’hymne national du Canada qui aurait joué et pas seulement pour moi, mais aussi pour mes parents qui étaient dans la salle, pour mon conjoint, pour mon entraîneur. On a tous perdu un moment qui aurait dû nous appartenir. Ça donne un côté un peu plus amer, mais, en même temps, je pense que ça va donner un message différent à ma médaille que de la recevoir après des années. J’espère que ça va réjouir assez pour mettre un baume sur ce que j’ai manqué», a exprimé l’athlète de 32 ans originaire de Rouyn-Noranda.

Double médaillée

Ce souvenir raté d’une cérémonie des médailles se vit en double pour Christine Girard qui avait terminé quatrième aux Jeux olympiques de Pékin. En juillet 2016, elle avait toutefois été créditée de la troisième place après que la Kazakhe Irina Nekrassova a été appelée à rendre sa médaille d’argent pour avoir été testée positive.

«Plusieurs de ces athlètes n’ont pas eu la chance de naître au Canada comme moi je l’ai eue. Elles sont nées dans des pays qui ont choisi d’investir dans le dopage, tandis que le mien a choisi d’investir dans la lutte contre le dopage. Je suis vraiment chanceuse», soutient la mère de famille de deux jeunes enfants.

Cérémonie à venir

Christine Girard ne connaît pas encore les détails de la cérémonie de remise officielle de ses deux médailles ni même l’endroit où elle se déroulera. Rouyn-Noranda ou la Colombie-Britannique?

«C’est un choix difficile parce que ma médaille de bronze de Pékin, je devrais la recevoir à Rouyn-Noranda parce que c’est là où je vivais durant les Jeux, alors que j’habitais ici (en Colombie-Britannique) quand j’ai fait les Jeux de Londres. Je suis vraiment déchirée entre