Coéquipiers et... rivaux

BOWMANVILLE | Le coéquipier représente le rival le plus sérieux pour un pilote au sein d’une équipe de course. Ce vieil adage ne pourrait mieux s’appliquer pour Oliver Bédard et Xavier Coupal.

L’un a été le tout premier lauréat de Coupe Nissan Micra en 2015. L’autre lui a succédé la saison dernière.

Et tous deux ne cachent pas leur ambition de devenir le premier double champion de cette série monotype dont ils pourraient être à nouveau les grands animateurs en 2017.

Si les deux jeunes loups se respectent et peuvent parfois s’échanger des informations pertinentes pendant un week-end de compétition, la tension peut montrer d’un cran quand l’enjeu est crucial comme ce fut le cas lors du dernier rendez-vous de l’année, l’automne dernier au Circuit Mont-Tremblant.

«Nous vivons une rivalité, c’est certain, avoue Coupal. Mais disons qu’en début de saison, comme c’est le cas actuellement, l’ambiance est moins tendue.

«On se parle, du moins pour l’instant. Il n’y a pas de problème entre nous deux. C’est certain que plus l’année va avancer, dépendamment de nos résultats, on va se donner moins de trucs.

«J’entrevois cette saison comme je l’ai terminée, poursuit le pilote de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux défendre mon titre.»

Reconquérir le championnat

Debout à ses côtés pendant l’entrevue, Bédard avait sa réplique toute prête aux propos de son partenaire.

«Mon but, l’an dernier, ajoute le pilote de Terrebonne, était de conserver le championnat. Or, cette année, je veux le reconquérir. Quelques points seulement nous ont séparés l’an dernier à la dernière course.

«Nous étions chacun dans notre bulle pour l’épreuve finale. En fait, nos relations ont changé quand on s’est aperçus qu’on se battrait pour le titre. Ç’a été plus intense sur la piste, mais à l’extérieur, c’est resté amical. C’est normal, on n’a pas d’amis dans une voiture de course et on ne se laisse aucune chance.»

Le NASCAR dans la mire

Bédard, qui a 20 ans, ne se cache pas qu’il souhaite un jour piloter à temps plein dans la série canadienne de NASCAR, pour laquelle il a fait ses premiers tours de roue ici même à Mosport en 2015.

«Mon objectif à court terme, souligne-t-il, c’est la série NASCAR Pinty’s.»

Entre-temps, Bédard aura la chance de participer cet été à trois épreuves (l’une à Montmagny et les deux autres à Saint-Eustache) de stock-car dans la série ACT.

Il pilotera la deuxième voiture du vétéran Claude Leclerc, qui se veut sans doute le meilleur de la spécialité pour lui prodiguer les conseils d’usage.

Coupal, lui aussi, rêve au NASCAR, même si la dernière de ses quatre présences dans la série Pinty’s s’est terminée par des tonneaux et une terrible embardée au Grand Prix de Trois-Rivières en 2014, dont il s’est heureusement sorti indemne.

«Je n’exclus pas le NASCAR, dit le pilote de 26 ans, toutefois ça prend un budget important. Je suis heureux dans ma position actuelle, mais les portes ne sont jamais fermées.

«En fait, je suis ouvert à tout ce qui comporte un volant, un moteur et... quatre roues», conclut-il.

Une première pour Isabelle

Jean-Michel Isabelle, de Gatineau, a remporté samedi sa première victoire en Coupe Nissan Micra, devant Kevin King, de Sherbrooke et l’Australien Keishi Ayukai. Coupal et Bédard ont dû se contenter du 4e et du 7e rang.

En raison d’accidents, seulement trois tours ont été disputés à vive allure pendant les 30 minutes prévues à la course.

Ce règlement stupide, empêchant de stopper l’horloge pendant que le drapeau jaune est déployé, a ainsi privé les spectateurs de débats musclés qui font pourtant la beauté de cette série.

Dussault au pied du podium

À sa première épreuve en Coupe Porsche GT3, le Québécois Patrick Dussault a rallié l’arrivée à la quatrième position, samedi à Mosport.

Le pilote de Lorraine, engagé dans la série NASCAR Pinty’s l’an dernier, a manqué la troisième marche du podium par moins d’une longueur de voiture, battu de justesse par Remo Ruscitti.