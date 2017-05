De l’originalité sur les planches

Après nous avoir plongés dans le passé, voilà que le Théâtre Espace Libre invite les ­spectateurs à se projeter dans le futur avec Post Humains, une pièce d’Édith Patenaude qui allie le ­documentaire à la fiction. «L’auteure souffre de diabète et doit utiliser quotidiennement des languettes qui coûtent très cher, fait remarquer le directeur artistique. Ainsi, elle se questionne afin de trouver des traitements alternatifs moins coûteux.» Souhaitant ne plus dépendre des ­compagnies pharmaceutiques, l’auteure a assisté à des congrès et a réalisé des recherches qui se sont échelonnées sur quatre ans et qui l’on menée dans la communauté ­transhumaniste. Les avancées technologiques et certaines questions éthiques y seront explorées.