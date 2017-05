Guentzel: Une autre trouvaille des Penguins

OTTAWA | Il y a un peu plus d’un an, Jake Guentzel jouait pour les Mavericks de l’Université Nebraska-Omaha dans la NCAA. Au mois d’octobre, il portait les couleurs des Penguins de Wilkes-Barre. Aujourd’hui, il est un membre du premier trio des Penguins de Pittsburgh.

«Je ne pouvais pas prédire une telle histoire, a dit Guentzel, en entrevue au Journal après un entraînement des Penguins à l’aréna des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. C’est une année complètement folle pour moi. Je joue pour les Penguins de Pittsburgh et Sidney Crosby est mon joueur de centre.»

Guentzel n’occupe pas un rôle de figurant aux côtés du capitaine. Quand on regarde le classement des marqueurs de la LNH en séries, on retrouve son nom au quatrième rang après ceux d’Evgeni Malkin (20 points), Ryan Getzlaf (18 points) et Crosby (17 points).