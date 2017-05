«La musique a fait ressortir mon côté non conventionnel»

Ses souvenirs de concerts, sa vie de tournée, ses projets: à quelques mois de renouer avec le public québécois lors des Grandes Fêtes Telus de Rimouski, en juillet, Bryan Adams a accordé par courriel une entrevue exclusive au Journal. Une rare occasion de sonder le rockeur canadien sur une multitude de sujets.

«J’aimerais connaître la réponse. Je ­demande à mon gérant de me planifier dix concerts par mois et c’est ce qu’il fait depuis des décennies. Je lui ­demande encore pourquoi nous n’avons pas joué à Vancouver (où il a vécu une partie de sa jeunesse) lors de la tournée de l’album Get Up et il ne me l’a pas ­encore dit.»