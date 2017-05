Le grand retour de Johnny et Baby

Il y a 30 ans, deux personnages s’apprêtaient à entrer dans le panthéon du cinéma américain: Johnny Castle et Frances «Baby» Houseman. Le couple chouchou des cinéphiles s’apprête à reprendre du service au petit écran cette semaine avec le remake télévisuel du film-culte Dirty Dancing sur les ondes du réseau ABC.

Difficile de trouver un couple plus aimé du cinéma américain que celui que ­formaient à l’écran Patrick Swayze et Jennifer Grey à l’été 1987. Colt Prattes et Abigail Breslin auront donc d’énormes pointures à chausser avec la ­relecture de Dirty Dancing, ­attendue mercredi soir.

Elle, on l’a découverte au ­cinéma avec des films tels que Signs et Little Miss Sunshine, film pour lequel elle a été nommée aux Oscars à l’âge de 10 ans.

Lui, ce sera la toute première fois qu’on le verra dans un rôle dramatique. On a toutefois pu le voir dans le ­vidéoclip de la chanson Try de Pink. Il a également été le danseur principal de la tournée mondiale The Truth About Love de la chanteuse en 2013.

Ils seront également bien entourés pour ce nouveau Dirty Dancing; les noms de Debra Messing, Nicole Scherzinger et ­Sarah Hyland, pour n’en nommer que quelques-uns, se retrouvent au générique.

L’équipe de ce nouveau Dirty ­Dancing a également pu compter sur l’aide d’Andy Blankenbuehler, ­chorégraphe derrière le mégasuccès Hamilton.

Même si le réseau ABC préfère le terme réinterprétation ­(reimagining) plutôt que remake, les images et bandes-annonces ­laissent présager une relecture assez ­fidèle au récit original. Un bref coup d’œil à la bande originale permet aussi de constater que les She’s Like the Wind, Hungry Eyes et, évidemment, (I’ve Had) The Time of My Life seront tous revisités.

Des années de rumeurs

Il y a (très) longtemps que des rumeurs de remake circulent. Au fil des années, des noms tels que Channing Tatum et Beyoncé ont été évoqués pour une éventuelle relecture de Dirty Dancing sur grand écran.

Aucun de ces projets ne s’est toutefois concrétisé; la rumeur veut que les bonzes d’Hollywood aient été plus frileux de revisiter ce classique, à la suite du désastre qu’était Dirty Dancing: Havana Nights, une suite qui n’a impressionné personne à sa sortie en 2004.

Peut-être la barre était-elle trop haute pour les fans du film original?

Sorti lors des belles années des films musicaux, Dirty Dancing avait fait de ­Patrick Swayze une véritable mégastar de calibre international. L’acteur avait beau être déjà connu du public grâce à des films tels que Red Dawn et Young Blood, son rôle de Johnny Castle lui a ­permis d’attirer l’attention de la gent ­féminine qui l’ont élevé sur un piédestal.

Il y est d’ailleurs resté jusqu’en 2009, ­année où il a perdu son combat contre le cancer du pancréas.

►Dirty Dancing sera diffusé mercredi à 20 h sur les ondes de ABC.