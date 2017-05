Les bûcherons à l’honneur

Puis, en après-midi, près de 300 athlètes parmi les meilleurs au monde en terme de course à obstacles ont pris part au volet compétitif et ont dévalé un parcours de 10 kilomètres sur lequel se trouvaient plus de 40 embûches. «Il y avait notamment Marc-André Bédard, qui est un Olympien et qui est champion de courses à obstacles aux États-Unis, et qui a chapeauté la NorthMan Race. Il avait justement invité les meilleurs à venir le défier sur ses terres puisqu’il reste au Mont Sainte-Anne», précise M. Aubé.