Les coups de cœur de Martin Deschamps

Martin Deschamps est un maniaque de musique. Sur Soulshine, son nouvel album, il reprend en formule acoustique dix chansons qui ont habité son adolescence et qu’il avait envie de faire découvrir.

Le rockeur québécois reprend les Like a Rock, Sitting on the Dock of the Bay, Jet Airliner, On the Road Again, popularisées par Bob Seger, Otis Redding, le Steve ­Miller Band, Canned Heat et plusieurs autres, avec du rock, des trucs plus traditionnels, du gospel et du vieux blues.

On retrouve une version de Black Girl, connue aussi sous les appellations In the Pines et Where Did You Sleep Last Night?, qu’il chante en duo avec Angel Forrest, et que l’on retrouve sur l’album Unplugged in New York de Nirvana.

«Ce sont des pièces coups de cœur de ma vie, que j’ai du fun à chanter et que j’avais envie de partager et les faire découvrir», a-t-il laissé tomber, à quelques jours du lancement, qui aura lieu le 24 mai.

Soulshine est né à la suite de concerts acoustiques qu’il a donnés avec son ­guitariste Ricky Paquette.

«Ça faisait un bout de temps que j’avais envie de faire un projet avec Ricky et d’immortaliser tout ça. On a fait des ­essais avec des compositions rock, mais cette formule unplugged est toujours très appréciée du public», a-t-il fait remarquer.

Album tout frais

L’album, enregistré au cours des dernières semaines dans le studio de Martin Deschamps, à Rawdon, est tout frais.

«J’ai parlé de ce projet à Ricky, il y a un mois et demi. C’est quelque chose que je voulais faire en une semaine et demie ou deux semaines, sans casse-tête et sans que ça soit compliqué. C’est un disque qui s’est fait sur l’instant et sur lequel il y a très peu de retouches. On a enregistré deux ou trois fois chaque chanson et la première prise était souvent celle qui a été choisie», a-t-il expliqué.

Martin Deschamps sera en mode électrique cet été avec des présences dans une quinzaine de festivals. Il donnera des spectacles avec sa formation et aussi dans la formule Lebœuf-Deschamps, et il partira sur la route, à l’automne, avec Ricky ­Paquette, pour la tournée Soulshine.

►L’album Soulshine sera disponible en copie physique et sur toutes les ­plateformes numériques à partir du 24 mai.