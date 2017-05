«Nous pensons tout le temps à Michael»

Jermaine est-il un amateur de Formule­­ Un? «Absolument, répond-il. En plus, ça me rappelle un peu l’excitation des concerts. Le bruit des moteurs peut faire penser à celui d’une foule.»

Cette année, The Jacksons célèbre son 50e anniversaire. «C’est très spécial­­, mentionne Jermaine. C’est un grand accomplissement. Nous avons commencé si tôt et nous avons pu continuer à travers les années et divertir­­ les foules.»

Et le groupe semble plus en vogue que jamais, ces temps-ci. Un exemple? The Jacksons participera le mois prochain au réputé festival Glastonbury, en Angleterre­­. Parmi les têtes d’affiche, on compte Radiohead, Foo Fighters, Ed Sheeran et Katy Perry.