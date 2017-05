Opéra de Montréal: Un cocktail amoureux

Pour clore sa saison qui fut riche en rebondissements, l’Opéra de Montréal présentait le classique de Puccini : La Bohème. Si vous cherchez encore des billets, rien ne sert de vous épuiser puisque les quatre soirs affichent complet. Mais, en ce 375e anniversaire de Montréal, une surprise est à portée de clic. Samedi 27 mai au Stade Percival-Molson, soit celui des Alouettes, l’Opéra de Montréal diffusera en direct à partir de 19 h 30, pourvu que vous alliez faire un tour sur le site de cette institution ( laboheme.opera de montreal.com), et hop, les billets seront gratuits !

Au temps des poètes



Pour vous donner une idée, la Bohème de Puccini est un mélange bien avant l’heure, de la chanson de Charles Aznavour et de L’écume des jours de Boris Vian. Sous les toits de paris, dans de petites mansardes, quatre jeunes artistes vivent au jour le jour. Courant aussi bien le guilledou que le petit cachet, ils existent au grès des saisons, et plus encore, des amourettes. C’est le cas de Rodolfo, poète à ses heures, magistralement interprété et chanté par le ténor Luc Robert qui par un heureux hasard, rencontre l’amour de sa vie : la belle Mimi . Là encore , mille bravos à la jeune soprano France Bellemare qui fait naître une amoureuse coulée dans le raffinement intérieur. Mais voilà, comme dans L’écume des jours de Boris Vian, Mimi a une fleur dans le poumon qui va certainement l’emporter.

Entre les couleurs et les sentiments, ce drame qui sonne parfois « roman Harlequin » dévoile avec beaucoup de finesse, les tours et détours du sentiment amoureux. Lyrique dans l’esprit,et soutenu par le chef d’orchestre James Meena jouant, sur les demi-teintes, ce grand classique ne sombre pas dans la bluette à « 5 sous ». Si nous avons profondément détesté la soprano, Lucia Cesaroni ( Musetta) surjouant son personnage avec une voix de crécelle, bravo aux comparses du poète, soit : Christophe Duham, Alexandre Sylvestre et Justin Welsh. Pour une rare fois, nous avons assisté à la générale, le jeudi 18 mai qui recevait son lot d’étudiants. Eh bien, ceux- ci, applaudissaient à tout rompre, avec sifflets d’approbations à l’appui. Une bouffée de fraicheur qui nous a changés des soirs de premières, souvent guindés !