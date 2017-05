Paul Piché fête ses 40 ans de carrière

Paul Piché a commencé sa carrière dans un bar de la rue Saint-Jean. Il a célébré, hier, avec aplomb et réussite, ses 40 ans de carrière devant une très bonne foule au Centre Vidéotron.

Le pari pouvait paraître risqué, de prime abord, mais une assistance que l’on pourrait évaluer à environ 5000 spectateurs était présente dans un amphithéâtre en configuration réduite.

En retard d’une vingtaine de minutes, Paul Piché se pointe sur les planches, tout de noir vêtu, avec les sonorités atmosphériques introduisant la pièce J’appelle qui ouvre l’album Sur le chemin des incendies. Des images sont projetées sur un écran géant. La voix de Piché est puissante, mais manque un peu de clarté. Un petit problème qui disparaîtra après quelques chansons.

«Hey Boy! On en a fait du chemin. On est parti de la rue Saint-Jean et on est rendu ici. C’est bon», a-t-il lancé, avant d’attaquer la festive Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir. Le public se lève et tape des mains. Il y a de l’ambiance.

Pour ce spectacle anniversaire, Paul Piché s’est entouré de quelques invités, dont Vincent Vallières, avec qui il a chanté La gigue à Mitchounano, avec des images de «drave» en fond de scène.

Allusions politiques

Après une solide version d’un Château de sable, où le chanteur a visiblement apprécié les riffs du guitariste Rick Haworth, il a fait quelques allusions politiques durant les pièces Chu pas mal mal parti, Les Pleins, Les Ruisseaux et Arrêtez.

Il a fait remarquer qu’on était peut-être un peu trop fins, en tant que Québécois, et qu’on devrait peut-être se fâcher un peu, faisant allusion aux barils de pétrole qui continuent de transiter par Lac-Mégantic.

Il a aussi dit que les jeunes, s’ils voulaient changer le monde, devaient se donner un pays et suggéré, avec Arrêtez, écrite et interprétée avec son fils Léo, de mettre fin à la pollution, à la guerre et au mensonge politique.

Autres invités

Au retour de l’entracte, Safia Nolin a relancé la soirée avec une très belle version de la pièce Le Renard, le loup, au son d’un superbe piano électrique et de la voix de Paul Piché.

Accompagné par Rick Haworth, le bassiste Mario Légaré, le claviériste Alex McMahon, le batteur Pierre Hébert et les choristes Kim Richardson et Audrey-Michèle Simard, le chanteur-guitariste a ensuite fait un retour dans le temps avec Réjean Pesant, et sa fille Léna, un tantinet nerveuse, a ému son papa avec La vie en Rose d’Édith Piaf.

Les Trois Accords se sont pointés sur scène apportant des sonorités plus rock avec le doublé Ses yeux et Sur ma peau.