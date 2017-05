Plusieurs problèmes à régler

Alors que la saison la plus ennuyante et prévisible de l’histoire de la KHL vient de prendre fin et que la formation nationale russe participe au Championnat mondial de hockey, les dirigeants du circuit ont eu le temps de discuter, dans le cadre de la réunion des gouverneurs, afin de dresser un bilan et de planifier l’avenir.

Le bilan a d’ailleurs été principalement négatif. Les assistances ont diminué tout comme les cotes d’écoute (notamment en raison du fait que les équipes de Moscou, le plus gros marché, n’ont pas été en mesure de franchir le deuxième tour éliminatoire). L’écart entre les formations riches et pauvres a par ailleurs atteint des proportions ridicules.

Le plus gros problème pour les équipes de la KHL est son nombre limité de sources de revenus. En raison de la faiblesse du rouble et la fragilité de l’économie, le pouvoir d’achat des amateurs de hockey, qui sont principalement situés dans des villes industrielles de cols bleus, est très faible. On a calculé que le Russe moyen dépense 34 $ par mois en divertissement. La taille des arénas constitue aussi un problème.

Selon le président de la KHL, Dmitry Chernyshenko, seulement 14 % des revenus des formations proviennent des amateurs, ce qui inclut la vente de billets, les concessions et la marchandise.

Le reste de l’argent provient de sources externes, qui diffèrent d’un club à l’autre. Certains ont des investisseurs privés qui sont prêts à absorber les dettes pour plusieurs raisons. D’autres profitent des contribuables locaux et fédéraux. Les gouvernements municipaux et régionaux affichent couramment le désir d’augmenter leurs budgets pour garder leur équipe de hockey à flot, par peur que les citoyens se révoltent. Environ 52 % des finances de la KHL provienent des contribuables.

Apparemment, la situation déplaît à la seule personne dont l’opinion a de l’importance en Russie. Chernyshenko a reçu «une commande du président Vladimir Poutine» pour qu’il empêche le hockey de «devenir un jouet d’hommes riches».

Encore plus troublant pour les dirigeants de la KHL: l’augmentation des dettes et les joueurs non payés. Les équipes pauvres se retrouvent sans argent à la mi-saison, ce qui fait en sorte que les athlètes peuvent passer plusieurs mois sans salaire. Diverses équipes n’ont toujours pas versé les sommes dues à certains de leurs joueurs. Cela dérange Chernyshenko au plus haut point, si bien qu’il a promis de faire disparaître toutes les équipes qui n’auront pas couvert leurs dettes d’ici à la fin de l’été.

Cela nous amène au prochain point important: la KHL réduira-t-elle son nombre d’équipes? La réponse est oui, puisque le Medvescak de Zagreb retournera dans la Ligue autrichienne.

Le président a aussi affirmé que d’autres formations pourraient subir le même sort. Selon lui, le format idéal serait une ligue à 24 équipes. Les spéculations quant aux formations qui pourraient être sacrifiées ont débuté, alors que le média Sport-Express a dévoilé que le Metallurg de Novokuznetsk était un candidat de choix. L’information a fait réagir les dirigeants, car environ 24 heures après la publication de cette nouvelle, l’équipe a trouvé un nouveau commanditaire. Peu importe ce qui arrivera, il est évident que la KHL ne peut plus tenter d’être une rivale sérieuse à la Ligue nationale de hockey tant que le rouble n’aura pas repris de la valeur et que le pouvoir de la branche exécutive n’aura pas diminué.

Criez au sauveur

Puisque le club de Novokuznetsk semble être ciblé, les partisans ont fait la seule chose qu’ils peuvent faire en Russie, écrire une lettre à Poutine, l’implorant de sauver leur équipe. Dans la lettre, ils soulignent le fait que la formation ne soit pas financée par les contribuables, que le hockey est «leur seule sortie» dans ce coin difficile de la Sibérie et que même si l’organisation n’a jamais remporté de trophée, elle a été fondée en 1949 et se veut la plus ancienne de sa région. Il reste maintenant à voir si l’argument «notre équipe est mauvaise, mais elle l’est depuis plus longtemps que les autres» sera suffisant.