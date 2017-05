ROSEQ: «Un point tournant pour un artiste»

Réseau important de spectacles dans l’Est-du-Québec, le ROSEQ présentera sa tournée estivale dans quelques ­semaines. Parmi les 42 artistes à y prendre part cet été, on compte ­Michel Rivard, Laurence Jalbert, ­Katherine Levac, Brigitte Boisjoli et les deux porte-parole, Pierre Flynn et Ingrid St-Pierre.

Pour Ingrid St-Pierre, «le ROSEQ, c’est mythique. C’est un point tournant dans la vie d’un artiste.»

L’auteure-compositrice-interprète conserve de très beaux souvenirs de ses tournées dans l’Est-du-Québec, même si sa première expérience au ROSEQ, en 2011, n’avait pas été si joyeuse.

«J’ai été malade comme ça se peut pas! dit-elle en riant. Je m’étais même rendue à l’hôpital, en Gaspésie.»

Cet été, Ingrid St-Pierre donnera une vingtaine de concerts en duo avec son ­copain musicien, Liu-Kong Ha. «C’est la première fois qu’on monte un show duo ensemble, dit-elle. Je ne sais pas ­comment ça va se passer, mais j’aime le côté des percussions qu’il va apporter.»

En famille

Les deux musiciens partiront aussi sur la route avec leur petit garçon, Polo, âgé de 20 mois. «Ma mère va suivre avec nous pour une partie de la tournée», dit Ingrid qui revient tout juste d’un mois au Japon avec son copain et son bébé.

La musicienne compte profiter de la tournée du ROSEQ pour écrire du ­nouveau matériel pour un futur album. «Il se passe quelque chose au ROSEQ qui ne se passe pas ailleurs, dit-elle. C’est souvent là que j’ai composé des tounes. Et je les cassais dès le lendemain en spectacle. Pour mon prochain album, je ne veux pas prendre de pause de ­spectacles pour l’écriture. J’ai envie de continuer à faire des shows et à casser les chansons au fur et à mesure.»

Rencontre amoureuse

Photo courtoisie, Béatrice Flynn

De son côté, Pierre Flynn indique avoir participé au ROSEQ «six ou sept fois» dans sa carrière. «Cette tournée nous permet de pénétrer plus profondément notre beau pays, dit-il. C’est un beau mouvement qui a pris beaucoup ­d’ampleur.»

Après avoir donné plus de 70 spectacles dans sa tournée actuelle, en formule «full band», Pierre Flynn proposera maintenant de 25 à 30 concerts en formule ­réduite.

«Je vois chaque show comme une ­espèce de rencontre amoureuse, dit-il. J’aime le contact chaleureux avec les gens. On doit garder cette connexion sur scène, qu’il y ait 50 personnes dans la ­salle ou 500.»

Pierre Flynn prévoit poursuivre sa tournée pour une autre année. Après quoi il compte se remettre à l’écriture d’un nouvel album qui succédera à Sur la terre, paru en avril 2015.

La tournée d’été 2017 du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) comprendra 42 artistes dans 26 lieux de diffusion, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Pour tous les détails: roseq.qc.ca.